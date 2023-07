Ahora se bajan Murat y De Hoyos; rechazan método, pero iban atrás.

El exgobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat y el empresario Gustavo de Hoyos Walther anunciaron ayer que se retiran de la contienda presidencial para obtener la candidatura del Frente Amplio por México, luego de rechazar el método de selección establecido, aunque ninguno de los dos figuraba en las preferencias de los simpatizantes del bloque opositor.

Las declinaciones del exmandatario estatal y del empresario se suman a las del senador Germán Martínez Cázares; de Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; a la de la senadora panista Lilly Téllez y la de la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu (PRI), quienes han coincidido en que el método de selección del futuro candidato marca claras diferencias que los colocaban en desventaja, aun sin que el mecanismo estableciera reglas precisas.

En un videomensaje transmitido a través de sus redes sociales, Murat Hinojosa indicó que el método para elegir al abanderado de la oposición “deja más dudas que certezas”, a pesar de que reconoció que se configurara dicho mecanismo.

“Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas”, señaló en un corto videomensaje.

Subrayó que “por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. A quien lo decida hacer, el mayor de los éxitos”.

Casi de manera simultánea y también por medio de un videomensaje, Gustavo de Hoyos Walther dijo: “Después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”.

El empresario, único de los perfiles que aspiraba a la candidatura que no tiene un origen partidista, al igual que lo exaltó Murat, calificó como “innovador y valioso el método que eligió la oposición para elegir a su nuevo abanderado”; sin embargo, dijo que no participará en el ejercicio al no encontrar condiciones que permitan a los candidatos externos una competencia equitativa con personajes de la política de largas trayectorias.

Precisó que, para él, lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear debido a que es “un aspirante de extracción ciudadana”.

“Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado cargos públicos, compararse desde el inicio del proceso, con los niveles de conocimiento que acumula, a lo largo de años, un político tradicional”, indicó.

Añadió: “Como montañista, sé muy bien que, aunque uno esté apto y capacitado, las condiciones del entorno en ocasiones implican esperar mejores circunstancias para emprender el ascenso y llegar a la cima. Y eso haré”.

Murat es el segundo de los seis perfiles priistas —que habían levantado la mano para contender por la candidatura— que se baja de la competencia, pero siempre figuró en los últimos planos en las preferencias de los simpatizantes, con no más de 10 puntos en las encuestas, e inclusive en varios de estos ejercicios estadísticos ni siquiera formaba parte de los reactivos.

Un caso similar es el de Gustavo de Hoyos, que tampoco pintó nunca en las simpatías que tiene el resto de los perfiles del bloque de oposición.

Los aspirantes que siguen en la contienda son los panistas Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gabriel Quadri, Jorge Luis Preciado y Juan Carlos Romero Hicks.

Además, continúan también los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, así como los priistas José Ángel Gurría, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid.

Éste último, exsecretario de Turismo, ayer también por la noche ratificó que continuará en el proceso del Frente Amplio por México.

“No me bajo”, dijo el aspirante a candidato por la oposición, después de que, en un primer mensaje, transmitido horas antes, había creado una falsa expectativa de que también iba a anunciar su retiro de la contienda.

Integrantes de la alianza opositora minimizaron las declinaciones. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, señaló que se buscaba que no hubiera 20 aspirantes, sino que poco a poco, por competitividad, se fuera filtrando. En entrevista televisiva, exaltó la expectativa que el proceso opositor ha creado. Jesús Zambrano, líder del PRD, dijo que es decisión personal de cada aspirante, pero enfatizó que “no reconocen que hay quienes les están sacando la delantera en la contienda que apenas va a iniciar”.

Cabe recordar que el Comité Organizador del proceso interno hoy dará a conocer las reglas del método que definirá al “responsable de la construcción del Frente Amplio por México” y la convocatoria para los interesados en participar en el proceso.