Bajemos la jornada laboral a 40 horas: Rubén Moreira

“Bajemos la jornada laboral de 48 a 40 horas, que a los trabajadores les paguen siete días y trabajen cinco”, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien destacó que el PRI votó a favor del dictamen laboral consensuado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, mismo que se puede modificar y turnarlo a la brevedad al Pleno camaral para votarlo.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el líder congresista sostuvo que esto se puede comenzar a aplicar de forma gradual con los trabajos que dejan más plusvalía de las grandes empresas y que reclaman más esfuerzo físico, como en la minería, el sector automotriz y en infraestructura.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, precisó, debe haber estímulos fiscales por esta reducción de horas. Mencionó que la Cámara Nacional de Comercio presentó una ruta de factibilidad para aplicar la propuesta, con una serie de medidas que permitirían mejorar el bienestar de los trabajadores.

El coordinador de los diputados federales del PRI planteó que, además, se pueden implementar buenas prácticas comerciales que se emplean en otras partes del mundo donde se descansa el fin de semana. Por ejemplo, citó, los grandes supermercados no abren los domingos porque la gente puede ir el sábado a surtir su comida, lo cual permite que las tiendas de barrio abran y mejoren su economía.

Rechazó la opinión del líder sindical de la CATEM, Pedro Haces, de que esta medida laboral generaría inflación. “En México la inflación sube porque no producimos, no somos competitivos, no se invierte en carreteras, en ferrocarriles en el norte, porque cerraron ProMéxico y porque no hay paz ni seguridad. Como no somos productivos, los productos se encarecen y se genera inflación”, expuso.

Moreira Valdez insistió que es momento de hacer este cambio de forma gradual, comenzar a ordenar la vida económica. “Cuando tú le dices a un obrero que no va a trabajar el sábado, pues se va a ahorrar el dinero del transporte, va a estar en su casa más tranquilo y tendrá un poquito más de dinero para consumir”, agregó.

Y en una jornada de consenso, apuntó que esta esta semana todos los grupos parlamentarios aprobaron la iniciativa de la llamada Ley Silla, que es otro aspecto que mejora las condiciones de los trabajadores en las empresas. Por ello, dijo que solo faltaría someter a consideración y votación el dictamen de las 40 horas laborales, para sellar cuatro reformas que favorecen a la clase trabajadora.

LMCT