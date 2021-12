Beca Benito Juárez: ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi apoyo y cómo puedo agendar una cita?

⚠️ Becaria y becario de Educación #MediaSuperior 👩‍🎓👨‍🎓 que recibes tu beca por la App #BienestarAzteca



Si eres de nuevo ingreso y no has integrado tu expediente para identificarte y recibir tu beca, no te preocupes, el periodo de atención se extiende hasta el 23 de diciembre. 😉 pic.twitter.com/GJrziTSJop