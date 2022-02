Bloque de contención en el Senado se mantendrá firme contra reformas de AMLO

El bloque de contención en el Senado de la República se mantendrá firme en el rechazo a las reformas “dañinas” que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, electoral y para la Guardia Nacional.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, señaló que existe un diálogo permanente entre las bancadas que forman parte del bloque –además del blanquiazul participan el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano– sobre las reformas propuestas y conocen el valor de su voto.

El coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, admitió ante los medios de comunicación que le hacen falta 12 votos de la oposición para que las reformas presidenciales sean aprobadas, por lo que busca el respaldo en senadores opositores.

Al respecto, la senadora panista puntualizó que hay un cierre de filas: “El diálogo con el bloque opositor es permanente, nosotras y nosotros estamos absolutamente conscientes de la trascendencia de nuestro voto y el bloque sigue firme”, manifestó.

Subrayó que ante el intento del gobierno federal de violentar al INE, están decididos a defender al órgano electoral que le ha dado el triunfo a todos los partidos políticos, incluido a Morena.

Además, López Rabadán enfatizó que tampoco respaldarán una reforma eléctrica que dañará al sistema eléctrico nacional y que sólo contribuirá a la corrupción y beneficiará al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Puntualizó que tampoco existe el respaldo hacia una reforma que ponga énfasis en la militarización del país, en referencia a los cambios en torno a la Guardia Nacional.

“No vamos a aprobar nada que vaya en contra de México y de los mexicanos, no vamos a aprobar nada que violente los derechos de los mexicanos, no vamos a aprobar nada que empodere a Bartlett y a la corrupción que hay hoy en Pemex, no vamos a aprobar nada que militarice a este país y seguimos firmes”, remarcó.

