El que no fue boletinado

Hablando de temas de inseguridad, nos piden no perder de vista el contenido de la actualización de alertas de viaje que acaba de emitir el Departamento de Estado de Estados Unidos a sus connacionales. Y no tanto por el dato de que 30 de las 32 entidades aparecen en la lista —en algunos casos con la advertencia de plano de no viajar, en otros reconsiderar y en otros más tener muchísima precaución— sino más bien por el hecho de que no aparece el estado de Nuevo León. Lo anterior da cuenta de que el trabajo que se realiza en esa materia por parte del gobierno que encabeza el emecista Samuel García está teniendo resultados. Así que la entidad no sólo está siendo atractiva para que empresas internacionales se instalen, como muestran algunos indicadores de inversión extranjera, ahora también es un buen destino turístico para nacionales y extranjeros. Qué tal.