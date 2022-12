Boluarte acusa “injerencia” en declaraciones de López Obrador

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, calificó como “injerencia” las constantes declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso de Pedro Castillo y la situación del país.

“Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y ésas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del Presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, declaró ayer, según el diario El Comercio, de Perú.

La mandataria se pronunció así en respuesta a las declaraciones de López Obrador desde México, cuestionando el proceso de la vacancia contra Pedro Castillo y calificando lo ocurrido contra el expresidente que ahora cumple prisión preventiva como un golpe de Estado.

Descartó que se vayan a romper relaciones con México o con otros países que han tomado una postura similar de respaldo a Pedro Castillo, en desconocimiento de la sucesión constitucional.

“Las relaciones con los pueblos no se pueden romper porque si no estaríamos entrando en una situación de crisis internacional y creo en los pueblos de Colombia, Bolivia, Argentina, aun cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, aseveró.

Aseguró que la Cancillería y ella están tendiendo puentes para poder dialogar con los mandatarios de estas naciones.

“Yo personalmente quiero conversar con el presidente (Gustavo) Petro, a quien conozco, he estado en su trasmisión de mando (...) Y también con el presidente de Bolivia, nos hemos visto en foros internacionales”, exhortó Boluarte.

Reiteró su rechazo a la injerencia extranjera. “Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano tejer su propia historia”.

En declaraciones a la emisora RPP Noticias, acusó que los verdaderos traidores al país son los que llevaron a Pedro Castillo a dar un efímero golpe de Estado. Sostuvo que la exprimera ministra Betssy Chávez debe dar respuesta al país.

“Al momento que se da el golpe de Estado por parte del señor Pedro Castillo, yo no esperaba asumir la presidencia, siempre pensé acompañar en mi calidad de vicepresidenta, con errores y desaciertos, conforme la Constitución manda hasta el 28 de julio del 2026″, indicó.

La mandataria peruana se deslindó de ser la causante de la crisis política. “No me imaginé la respuesta frente a esta situación mal dirigida hacia mí, porque yo no soy la causante de esta crisis política. Creo que la cólera, la rabia e impotencia de esos líderes han encaminado estos actos violentos, ellos, ellos fueron los que llevaron al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones”.

Gabinete peruano pedirá voto de confianza al Congreso

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el Gabinete acudirá al Congreso entre el 6 y 10 de enero para solicitar el voto de confianza.

Señaló que la presentación del programa de gobierno será pragmática, con medidas urgentes y necesarias con el objetivo de relanzar la economía y reactivarla, y no “un discurso de cinco horas”.

Otálora afirmó que el programa de gobierno buscará que la meritocracia se vuelva a instalar en el Estado y reafirmó que encontraron deficiencias en ese sentido.

“Podemos mejorar radicalmente la administración del Estado”, indicó a los periodistas.

El jefe del Gabinete informó que se reunirá próximamente con todas las bancadas tras reiterar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es de diálogo franco, que respeta las discrepancias.

En otro momento, resaltó la decisión del Ejecutivo de declarar en reorganización el Despacho Presidencial al precisar que se ha convocado para ello incluso a expertos fuera de la esfera del Gobierno.