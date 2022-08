Fue una buena jornada, aunque persistieron las malas prácticas en Morena: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las elecciones internas de Morena para renovar a los consejeros, que conformarán el Congreso del partido, fue una buena jornada, porque participaron más de dos millones 500 mil personas, aunque no faltaron malas prácticas.

"Fue masiva la participación interna, es muchísimo, porque muchos que no eran militantes de Morena se inscribieron y al mismo tiempo se estaban afiliando. Conducir esta jornada fue meritorio de los dirigentes Mario Delgado y Citlali, ayudaron para celebración de elecciones; hay inconformidad, hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones o acarreos y hubo todavía ese tipo de prácticas en muy pocas casillas, no es como los opositores hubiesen querido estuve viendo que repetían fraude irregularidades pero nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada, que ver," sostuvo López Obrador.

La participación registrada en las urnas fue pacífica, no como en otras elecciones dónde incluso hubo muertos, aseguró.

"Antes, históricamente hasta muertos había, lamentablemente, entonces felicidades a los que participaron ayer, que salgan todos los partidos y que el bloque conservador convoque a elecciones abiertas que no sean nada más los de arriba quienes deciden en los restaurantes de lujo de la ciudad de México, es mucho y no hay aparato es el pueblo, es la gente entre más participación de los ciudadanos mejor va a haber problemas y saben distinguir quién conviene y ¿quién es quién?", manifestó el mandatario

El Presidente destacó que la población no se deja engañar por quienes incurren en actos ilícitos.

"Ese es mi punto de vista y hay que seguir haciendo democracia, que participe la gente y la clave es no divorciarse del pueblo, estar siempre con la gente y ayudar más a los pobres y necesitados por convicción y humanismo porque son leales, solo el pueblo puede salvar al pueblo" les recordó el mandatario.

