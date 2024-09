'Buena noticia' aprobación de reforma judicial: AMLO

Al calificar como "muy buena noticia" la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a los legisladores de Morena y aliados porque buscan limpiar de corrupción al Poder Judicial, y criticó a los ministros que decidieron irse a huelga cobrando su sueldo, la cual es ilegal, cuando su función, agregó, deben ser "guardianes de las leyes".

Felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olviden de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, senadores, a gobernadores y al Presidente AMLO

En la conferencia mañanera fue notificado por su vocero Jesús Ramírez Cuevas de que ya había sido aprobada la reforma con 357 votos a favor en lo particular en la Cámara de Diputados y ya pasaría al Senado. "Ah, es muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 contra 130. ¿Cuánto se necesitaba? 334 (votos). Muy bien", declaró.

AMLO defendió a los legisladores que decidieron llevar la discusión de la reforma a una sede alterna ante el cierre de los accesos a la Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial, y recordó que en el pasado también lo hicieron los diputados del PRI y el PAN.

¿Ya se les olvidó cómo aprobaron la llamada reforma educativa? ¿La aprobaron en San Lázaro? ¡No!. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, en una sede alterna. Nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad, de modo que están saliendo muy bien las cosas AMLO

Además, AMLO acusó a ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haberse sumado al paro de labores en el Poder Judicial sin tener ningún fundamento legal y con goce de sueldo.

Ministros no se comportan como los principales guardianes y defensores de la Constitución

Luego de que la Corte se incorporó a la protesta contra la reforma judicial, por ocho votos a favor y tres en contra, AMLO señaló que las y los ministros no se comportan como los principales guardianes y defensores de la Constitución, e incluso, aclaró que no aplica la ley de amparo.

"La ley de amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad, pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada porque el pueblo de México es uno muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos y qué bien se manifiesten y hoy vuelvan, y mañana y pasado", enfatizó AMLO.

AMLO opinó que "una Corte así, en huelga, cuando menos nos va a dar la tranquilidad de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo. Los jueces y los ministros ya no van a estar liberando a delincuentes, ni van a estar dándole la razón a los potentados", ironizó.

AMLO consideró que el paro que declararon los ministros de la Corte es ilegal y, además, criticó que los ministros están cobrando su sueldo durante la huelga.

"Los ministros de la Corte, que deberían ser los principales guardianes de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal declaran que están en huelga".

AMLO indicó que "en el caso muy remoto de que logren convencer a millones de mexicanos, que no se vio, pero vamos a suponer que se llenan las calles y se bloquean todas las sedes, gran movilización y no se pudo, pues ya cumplimos, porque ya se llevó a cabo la reforma. Es justa y necesaria la reforma a Poder Judicial".

AMLO calificó como "ridículo" todo esto que están haciendo los ministros, de estar degradando a la institución que representan como la Suprema Corte, "ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen, porque además cuando uno lucha por convicciones, causas justas, uno no puede claudicar", finalizó.

