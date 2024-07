'Buenísimas', nuevas designaciones de Sheinbaum en su gabinete, asegura AMLO

Tras asegurar que su hijo Gonzalo no se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “buenísimos” los cuatro nombramientos nuevos de su gabinete en Gobernación, Seguridad, Educación y Bienestar.

AMLO resaltó la labor que han realizado la próxima titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, “una mujer con convicciones, honesta”; Mario Delgado en la SEP “bien merecido”, y Omar García Harfuch en Seguridad y Protección Ciudadana, quien “realizó un buen trabajo” como secretario de Seguridad en la Ciudad de México.

Todas muy buenas (designaciones). La secretaria de Gobernación que propone, Rosa Icela, que es secretaria actual de seguridad, de primera. Conozco a Rosa Icela desde hace años, compañera de ustedes, periodista, hija de una maestra rural de San Luis Potosí, de la huasteca, de Xilitla, ese pueblo mágico AMLO

AMLO cuestionó: “¿Cuándo se iba a ver eso que una periodista, de un periódico de izquierda, hija de una maestra rural, mujer, llegara a ser secretaria de Gobernación. No cabe duda que esto es una transformación, las cosas están cambiando”.

AMLO recordó que Rodríguez Velázquez trabajó con él y con Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, a la cual, comentó, conoce desde hace más de 20 años.

En el caso de Ariadna Montiel ratificada como secretaria de Bienestar para el próximo gobierno, recordó que fue ella quien atendió los daños ocasionados por Otis en Acapulco, “y ella va a continuar, o sea que no hay ningún problema”.

AMLO al referirse al próximo secretario de Seguridad federal, Omar García, aseguró que hizo un buen trabajo en la Ciudad de México como jefe de la policía con Claudia, pues en ese periodo hubo menos incidencia delictiva en los últimos 30 años.

Yo fui jefe de gobierno y había más incidencia delictiva que en el tiempo que fue Claudia. A mí me tocó agarrarlo arriba porque venía de este señor (…) entré después de Cárdenas, pero antes del ingeniero, (Óscar) Espinoza Villarreal, ahí se fue a las nubes y nos tocó bajarlo

AMLO dijo que en 2018 cuando Sheinbaum ocupó la jefatura de gobierno se bajó de 120 a 12 robos de vehículos, 10 veces menos; mientras, en homicidios se logró disminuir de tres diarios a 1.8 cuando él dejó el GCDMX.

No había entonces lo de la delincuencia organizada, no estaba tan desatado. Se mantuvo en los siguientes años, pero con Mancera se descuidó, y aquí fue donde empezó que el Cartel Tepito, el Cartel de Tláhuac y no sé cuántos, y aquí entró Claudia (2018), y miren, a 2.3 AMLO

AMLO reconoció que le dio mucho gusto que su hijo Gonzalo, quien el jueves acudió a la casa de transición de Claudia Sheinbaum, le notificó que no va a participar en el gabinete de la próxima mandataria federal.

Lo supe, pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el tren interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo, se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés AMLO

Me puse contentísimo porque pobres los hijos se desquitan con ellos, y tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios AMLO

Luego de repasar que sus hijos se dedican al negocio de los chocolates donde de tres mil pesos que ganaban al inicio ahora obtienen 10 mil pesos, AMLO dijo que sus cuatro hijos han aguantado mucho los ataques en su contra.

Tengo la fortuna de tener cuatro hijos que los quiero mucho (…) Estos se han portado muy bien porque han aguantado todo y son honestos, no son corruptos, y ahí fue donde se equivocó entre otras cosas, (Carlos) Loret de Mola, pensando que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles, pero no, resulta que son honestos mis hijos y me da mucho gusto, mucha satisfacción porque no son ricos AMLO

