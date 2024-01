'No se burle de las víctimas', exige Xóchitl Gálvez a AMLO

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en los meses que restan de su gobierno atienda el problema de la inseguridad en el país y deje de burlarse de las víctimas.

Desde Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, Gálvez le mandó un mensaje al titular del Ejecutivo federal en el que le exigió que deje de actuar como si no pasara nada en el país.

“Presidente, me dirijo a usted desde aquí en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán en el Estado de México, uno de los muchos municipios que han sido abandonados a su suerte, por usted, y donde hasta el día de hoy 14 personas siguen desaparecidas”, señaló en la carta, la cual también leyó en un video que compartió en sus redes sociales.

Expresó que su deseo es que en este nuevo año el mandatario federal se dedique a gobernar, porque señaló que en sus recorridos por el país ha identificado que “no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo”.

“En este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar; pero sobre todo, deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está 'requetebién', deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad.

“La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo; hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato; la cifra más alta en la historia moderna de nuestro país. Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los ‘levantones'..., se sufren todos los días. Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que 'aquí no pasa nada' y que además se ría”, manifestó.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México subrayó que los mexicanos merecen un gobierno que diga la verdad y que enfrente los problemas.

“Yo sí quiero un México donde los jóvenes puedan salir de noche en libertad, donde las mujeres no tengan miedo, donde no existan padres preocupados, donde nadie te extorsione en tu negocio, donde los policías tengan las herramientas necesarias para enfrentar a los criminales. Yo me imagino ese México, porque nuestras familias merecen más”, enfatizó.

