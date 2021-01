Busca caravana burlar el cerco de INM en Chiapas

Al menos mil migrantes ya se encuentran en la frontera entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala, que lograron adelantarse a la caravana que se encuentra varada en la frontera con Honduras, pero ahora buscan pasar por el río Suchiate y burlar la seguridad que impuso el Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró Pueblo sin Fronteras.

En entrevista con La Razón, el director de la organización civil, Irineo Mujica, aseveró que los centroamericanos llegan a nuestro país sin nada que perder, pues los huracanes Eta e Iota los dejaron en la calle.

“La mayoría se encuentra atrapada en Guatemala; pero no van a ser invisibilizados ya que los huracanes los dejaron en la calle y los que vienen son los que ya no tienen casa, por ello no tienen nada que perder. Además, algunos grupos se han ido separando y llegando a la frontera con Chiapas, calculamos unos mil que ya están esperando pasar la frontera”, explicó.

El activista acusó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha actuado y, por el contrario, ha dejado que el Instituto Nacional de Migración (INM) se convierta en un ejército y no en un grupo de agentes que ayudan a los migrantes; por ello, advirtió, que éstos temen pasar, ante posibles agresiones, pese a que hay menores y embarazadas.

Este lunes por la tarde, por segunda ocasión, se llevó a cabo un enfrentamiento entre los más de seis mil migrantes de Honduras y El Salvador que se encuentran varados en Vado Hondo, Guatemala, quienes fueron dispersados con palos, piedras y gases, cuando intentaban cruzar.

Las autoridades locales reportaron que al menos se ha identificado a 20 personas con Covid-19, unas más con deshidratación y otras con otros problemas de salud; sin embargo, los migrantes advirtieron que no van a regresar a Honduras.

Por separado, el padre Alejandro Solalinde, activista y defensor de migrantes, dijo que las caravanas migrantes siempre se dan con contextos de elecciones, pero ahora, se sumaron los desastres naturales; no obstante, criticó que los organizadores “echen” por delante a las mujeres y menores, por intereses particulares.

“Los traficantes de personas están desesperados por recuperar el negocio y ahora buscan de cualquier manera ingresar a las familias hasta Estados Unidos, a pesar de la pandemia y los peligros. En México las bandas internacionales están coludidas con Pueblo sin Fronteras, que es el encargado de pasar a los migrantes por territorio nacional”, aseveró.

Por otra parte, el gobierno de Guatemala reprochó al de Honduras la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en días anteriores, por el tema de la caravana migrante, luego de la irrupción de al menos seis mil personas al país, procedentes de San Pedro Sula.