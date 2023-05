Buscadoras pierden fe en las autoridades

Con dolor, melancolía y tristeza, madres buscadoras pasarán este 10 de mayo intentando localizar a sus hijos, debido a que señalan que no tienen ya esperanza en que las autoridades les den resultados.

Ana María Maldonado Chávez, madre de Carlos, quien desapareció en septiembre del 2010 en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, asegura que no puede estar esperanzada a los resultados de las autoridades, ya que son años sin respuestas y sólo hay “pretextos, largas y simulación”.

“Hace muchos años que las autoridades no nos dan respuesta de nada; solamente nos traen a vueltas y dichos de que trabajan, pero lo que es una realidad es que es una simulación. No tenemos nada, lo que falta es mucha investigación y por ello no se pueden hacer búsquedas, porque no hay puntos de referencia y las autoridades están rebasadas”, explicó.

Con lágrimas, contó a este diario que ya es el 12 aniversario que no está su hijo y año con año, el Día de las Madres, menciona, es una pesadilla para ella, pues no tiene nada que celebrar y, por el contrario, “las madres ni siquiera deberíamos pasar por esta situación; hay una fuerte omisión de las autoridades, ya que simplemente no les interesa”.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el momento hay 112 mil 083 personas desaparecidas y no localizadas; sin embargo, del 1 de diciembre del 2018 al 6 de mayo del 2023 se tiene registro de 42 mil 635 personas que siguen sin aparecer, lo que representa 38 por ciento del total histórico.

Gráfico

Respecto a la gestión anterior (1 de diciembre del 2012 al 6 de mayo del 2017), hay un incremento del 80 por ciento, al pasar de 23 mil 627 a 42 mil 635 personas. La edad que tenían las víctimas en el momento de su desaparición oscila entre 12 y 25 años, y son principalmente mujeres.

Otro caso de madres buscadoras es el de Verónica Apodaca Morales, mamá de Brian Quintero, quien desapareció el 16 de julio del 2016 en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Ella denunció que, a siete años, no hay nada concreto, a pesar de que notificó a las autoridades de una posible responsabilidad de uno de los amigos de su hijo, con el que estuvo al final.

“Tengo tristeza, dolor, impotencia, porque las autoridades no nos dan respuesta, pues ya somos cientos de madres en la misma situación, pero sólo nos dan atole con el dedo y en realidad no tenemos ningún apoyo real”, expresó.

Al igual que Ana María y Verónica, María Gisela Valdés Chaires busca a su hijo. Asegura que muchos de los hijos desaparecidos han sido reclutados por el crimen organizado y luego los matan, y como no hay respuesta gubernamental, “nosotros hacemos su trabajo”.

De igual manera, la vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas o Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo, Delia Quiroa Flores, calificó el 10 de mayo como “de terror”, debido que es un sufrimiento constante y una tortura estar pensando en dónde y cómo está el hijo desaparecido.

Señala que el 10 de mayo no hay nada que festejar, sino mucho que exigir, ya que son víctimas por la desaparición de sus hijos, y porque son afectadas directas de la falta de acción de las autoridades.