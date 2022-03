Buscan dejar modelo de Tiempo Completo

Se analiza establecer convenios con las entidades para mantener el programa de escuelas de tiempo completo, afirmó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que más bien, los recursos ya se entregan a los padres de familia para que se apliquen directamente en las escuelas. Pero si los estados deciden hacerlo de otra manera, estarán en libertad de hacerlo.

Aunque la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez confirmó en días pasados la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo, el Titular del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador aclaró si este programa podría mantenerse en colaboración con los estados para que las mujeres puedan seguir recibiendo esta ayuda, a lo que respondió: “Sí, se está viendo, pero lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas”.

“Para el mantenimiento -añadió-, y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso”.

“Entonces -dijo-, eso fue lo que se decidió, no pasar el dinero por instancias del gobierno federal, estatal, porque no llega o no se cumple, en algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical. Entonces, estamos corrigiendo todo eso. Si los gobiernos estatales, o sea, deciden hacerlo de otra forma, pues están en libertad”. Finalmente, precisó que se pretende atender a todas las escuelas dando prioridad a las escuelas de las zonas más pobres del país.