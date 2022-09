Buscan destrabar votación en Senado sobre Fuerzas Armadas con artículo transitorio

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, precisó que su partido no respalda la iniciativa que está circulando para destrabar el tema de las Fuerzas Armadas con un artículo sexto transitorio para que semestralmente acudan a comparecer los encargados de la seguridad del país, para que reporten el funcionamiento de la Guardia Nacional.

En una entrevista radiofónica, explicó que es una iniciativa que surgió de última hora, que nadie se la ha presentado e incluso acusó que fue elaborada por una abogada que trabaja en el área jurídica de la Secretaría de Gobernación.

“Absolutamente no, no conocía siquiera la posibilidad de que existiera el documento, es un documento que contiene una gran cantidad de perversidad, pensando que con esto pudiera destrabarse las cosas y mandar cualquier cosas de señales. No lo conocíamos, no sabíamos de él y no lo acompañamos en ninguna de sus partes, lo que no queremos es que la estrategia que está planteada desde el (20)19 continúe”, manifestó.

La iniciativa con proyecto de decreto que comenzó a circular esta mañana contempla añadir un artículo sexto transitorio en el que se establezca que la Comisión Bicamaral convoque semestralmente a comparecer a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y a las de Defensa Nacional y de Marina, para llevar a cabo la evaluación de los avances en la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional.

“La Comisión Bicamaral convocará a un grupo de alto nivel integrado por organizaciones civiles y académicos especialistas en materia de seguridad, pudiendo convocar a expertos en materia local. La Comisión Bicamaral publicará dichos informes con las conclusiones que resultaren de su análisis, y los remitirá a las legislaturas de las entidades federativas”, indica.

Además, establece que los gobernadores de los estados remitirán anualmente a las legislaturas locales, a la Comisión Bicamaral y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral, en un horizonte de diez años.

Julen Rementería aseguró que tiene buena comunicación con el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, pero reconoció que algunos senador del tricolor “están dubitativos”.

fgr