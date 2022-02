Panamá cierra la puerta a Salmerón; va Jesusa Rodríguez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pedro Salmerón rechazó continuar con el proceso para convertirse en embajador de México en Panamá ante el linchamiento mediático del que fue objeto en los últimos días, por lo que en su lugar propondrá a Jesusa Rodríguez.

El mandatario explicó que recibió una carta del historiador donde de manera “sensata y responsable” decidió declinar a su nombramiento como embajador, debido al escándalo que se ha suscitado en relación a los señalamientos de acoso sexual que mantiene el catedrático.

“Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo, se hizo una campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual”, resaltó el titular del Ejecutivo.

Además, lamentó que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, solicitara al Gobierno de México no enviar la solicitud de Beneplácito.

“Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de Beneplácito. Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijos que le devolvió la soberanía a Panamá, pero él pensaba de otra forma”, reprochó el mandatario.

Al respecto, una fuente diplomática panameña respondió que no había nada que decir: “No tenemos ningún comentario oficial”.

López Obrador adelantó que buscará incorporar los conocimientos de Pedro Salmerón en otros campos, como en el manejo de documentos del Archivo Agrario o como su asesor para la publicación de un texto sobre los fraudes electorales.

“Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia sobre los fraudes electores en los últimos 100 años”, expresó López Obrador.

Por otro lado, destacó que ahora presentará la propuesta para que Jesusa Rodríguez ocupe el cargo como embajadora de México en Panamá. “Ella va a ser, si lo aceptan, si dan su Beneplácito, la embajadora”, añadió.

Sin embargo, el PAN en el Senado ya adelantó que votará en contra del nombramiento de Jesusa Rodríguez.

El coordinador de los senadores del blanquiazul, Julen Rementería, señaló que tampoco respaldarán los nombramientos de los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa para ocupar el Consulado en Barcelona y la Embajada en República Dominicana, respectivamente.

En conferencia de prensa, manifestó que el Servicio Exterior Mexicano debería prestigiarse, ya que Jesusa Rodríguez no tiene el perfil adecuado para ser la representante del Gobierno en Panamá.

“Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debiera buscar prestigiar y entiendo que no va a poner a sus opositores y a sus contras, lo entiendo, eso es razonable, pero de eso a pasarse al otro lado a proponer a una persona que con los méritos que tenga, que habría que revisar, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que (Rodríguez) no tiene el perfil”, manifestó.