Perfila INE Revocación como consulta popular, con menos casillas

Con la negativa del presupuesto necesario para organizar la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinará en los próximos días la ruta a seguir para la organización del ejercicio.

Los consejeros electorales Ciro Murayama y Uuc-kib Espadas señalaron, por separado a La Razón, que bajo la realidad de la negativa de los recursos necesarios, la revocación será bajo el criterio que se organizó la consulta popular.

Ciro Murayama indicó: “Va a ser algo parecido a lo que pasó con la consulta popular del año pasado, porque indiscutiblemente hay una limitación material”. Señaló que eso implica que se colocarán más de 50 mil casillas, en lugar de las 161 mil que deberían instalar, es decir, 31 por ciento.

Por su parte, Espadas señaló que lo que no se comprometerá será la institucionalidad del órgano electoral en el cumplimiento de su labor.

Apuntó que por ello se tendrán que tomar las decisiones para adecuar la revocación al presupuesto con el que el INE cuenta para la realización del ejercicio.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena) señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe hacer los ajustes necesarios para instalar las 161 mil casillas para la revocación de mandato.

“La ley establece que el INE debe hacer los ajustes necesarios para poder sacar adelante la revocación de mandato, es lo que les exigimos, que instalen todas las casillas porque así lo dice la ley”, subrayó. En ese sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que no son un ente aislado del Estado mexicano, sino parte de él, por ello colaboran con todas las dependencias del Gobierno federal para llevar a cabo un proceso electoral democrático y apegado a la ley.

“El INE es un órgano autónomo, somos celosos de nuestra autonomía y la defendemos en cada una de nuestras decisiones, nuestra autonomía es la forma en la que hacemos valer nuestro entramado constitucional, pero la autonomía no significa autarquía, no somos un ente aislado dentro del entramado del Estado, somos una institución del Estado y como tal, sabemos colaborar con otras instituciones del Estado y con todos los gobiernos sin importar su afiliación política”, dijo.

Durante la instalación de la Estrategia de Protección y Seguridad en el Contexto Electoral 2022 en la Secretaría de Gobernación, apuntó que el ejercicio se realizará acorde al presupuesto que se tiene, ya que la Secretaría de Hacienda les negó más recursos extraordinarios, por la cantidad de mil 738 millones de pesos para completar lo requerido para el ejercicio.

“Para este ejercicio el INE desplegará toda su experiencia y en función de los recursos, esto significa que la revocación de mandato va, y con todas las certezas posibles(...) y ajustará las dimensiones del ejercicio de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, considerando la respuesta negativa que el día de ayer recibimos de la Secretaría de Hacienda”, detalló.

Pregunta va sin cambios en la boleta, resuelve la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la pregunta sobre la revocación de mandato no se modifique ya que no desnaturaliza el ejercicio electoral ni vulnera los derechos de los ciudadanos. Además, determinó que los partidos no pueden recolectar firmas para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que se realice esta consulta.

Con mayoría de siete votos, el pleno de la SCJN declaró la invalidez del artículo 19, fracción V de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que la pregunta continuará siendo: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

En cuanto a los partidos políticos, con ocho votos a favor, la Corte señaló que de acuerdo con el artículo 32 y 41 en sus últimos párrafos de esta Ley, estos podrán tener representantes de casillas para este ejercicio, pues ayudan a un buen desarrollo de las actividades para la votación; sin embargo, declaró que no pueden participar en la recolección de firmas.

En la sesión, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que no veía en la pregunta una desnaturalización de la Ley ya que en ella se incluyen las dos consecuencias que existen si se realiza este ejercicio electoral.

“Me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución”, dijo.

Las ministras Margarita Rios Farjat y Norma Piña Hernández, junto a los ministros, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, expresaron sus puntos a favor del proyecto para quitar el fragmento “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.

Arturo Zaldívar y los ministros Juan Luis González Alcántara, Yazmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de la propuesta de Pardo Rebolledo para ajustar la pregunta.

Con información de Daniela Gómez