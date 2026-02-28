Irán responde a EU e Israel con ataque a Dubái; se incendian hoteles de lujo | VIDEOS

Irán fue atacado este 28 de febrero por una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, sin embargo, Irán no se quedó de brazos cruzados y respondió con un ataque a países aliados a Estados Unidos, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

Irán atacó una exclusiva zona de Dubái, se trata de The Palm en donde hay hoteles, rascacielos y restaurantes de lujo.

En redes sociales se han difundido videos y testimonios de personas que se encuentran en la zona y grabaron los momentos en que cayeron las bombas o cayeron drones en diferentes edificios de la ciudad.

Irán ataca ciudad en Dubái

En las imágenes que circulan en Internet, se observa que el hotel Fairmont The Palm en la prestigiosa zona Palm Jumeirah de Dubái se está incendiando, luego de que fuera alcanzado por un misil impactó afuera del recinto turístico.

Desde un edificio de lujo hay un video en el que se ve que la persona trata de grabar desde el balcón, pero en ese momento cae un bombardeo y se agacha, todo queda en llamas tras el impacto del misil.

Otro video que circula en redes captó el momento en el que un dron iraní se impacta cerca del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

🌍 Alerta en Medio Oriente: Irán lanzó misiles contra Dubai y otros países del Golfo en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel. 💥 Varios misiles fueron interceptados, pero algunos impactaron zonas estratégicas.#Irán #Dubai #MedioOriente pic.twitter.com/I7w1fiaLVE — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 28, 2026

¿Por qué Irán atacó a Dubái?

Irán atacó a Dubái porque los Emiratos Árabes Unidos son aliados de Estados Unidos.

Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales socios comerciales manteniendo un superávit comercial favorable para Washington.

Los Emiratos Árabes han comprometido inversiones masivas en Estados Unidos, como 1.4 billones en los próximos 10 años enfocados en IA, energía y manufactura.

En enero de 2026, los Emiratos se unieron al programa Pax Silica liderado por Estados Unidos para cadenas de suministro seguras en semiconductores.