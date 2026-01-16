Katy Cardona ‘La Blanquita’ ha dado nuevamente de qué hablar, ya que en redes sociales siguen buscando el supuesto video filtrado de la pareja. Si bien se ha especulado mucho sobre un clip, pasa el tiempo y el video filtrado sigue sin aparecer.

Los videos virales de La Blanquita y Deiby Ruiz

La pareja conformada por La Blanquita y Deiby Ruiz es una de las más entrañables para el público colombiano, quienes se muestran en redes sociales en sus mejores momentos, destacando el sentido del humor de cada uno y su complicidad.

Apenas este 19 de diciembre del 2025, la pareja generó reacciones positivas del público con unos videos que obtuvieron miles de me gusta, en donde podemos verlos juntos regresando a la comunidad.

En el video, podemos verlos juntos en un camión lleno de juguetes que entregaron en persona a decenas de niños que recibieron los obsequios navideños con mucha alegría.

La pareja también tienen videos de comedia y un poco extraños. Anteriormente, publicaron un clip de pocos segundos que llegó a los 2.5 millones de me gusta, en el que primero vemos un outfit check muy normal.

@katy_carrdona Los siento no puedo ser normal 😑 @Deiby Ruiz trendviral lablanquita katy_carrdona deibyruiz blanquitarawraw ♬ sonido original - orsonpadilla

Sin embargo, el giro llega cuando La Blanquita de pone a ladrarle a su pareja al ritmo de la canción que estaba sonando, desatando confusión y una mirada con algo de inquietud por parte del chico.

Otro video viral es de finales del 2024 y en él, podemos ver a la pareja bailar de manera divertida en la sala de su casa. Ella aparece con un vestido azul tipo mesh sin tirantes, mientras que él lleva shorts y una playera sin mangas.

Con una expresión seria, ella baila junto a él y sorprenden con sus extraños pasos de baile y lo exagerados de los mismos. El video obtuvo 2.1 millones de me gusta en la plataforma de TikTok.

Año y medio antes, algo que emocionó mucho a la comunidad fue cuando Deiby Ruiz le propuso matrimonio a La Blanquita de manera pública, lo que llenó de emoción a la mujer y a las personas que los acompañaban en el evento.

Fue mientras ella bailaba con amigas que de pronto su novio se hincó detrás de ella y la giraron para que lo viera. El ambiente se llenó de gritos y emoción antes de que ella contestara con el micrófono que sí se quería casar con él.

@deibyruiz Puede que no sea fácil, pero nada que valga realmente la pena lo es. Lo único que sé es que quiero hacerlo a tu lado.😍 TE AMO INFINITAMENTE. SI SEÑORES HAY MATRIMONIO!!! 💍 ♬ sonido original - Deiby Ruiz