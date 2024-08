Cámara de Diputados estrena nueva fuerza de supermayoría

Con una mayoría de la Cuarta Transformación a la que le alcanza para imponer sus decisiones, pese a lo cual va por más legisladores, y una oposición que ahora asume “la realidad”, se constituyó ayer la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, que estará en funciones durante los próximos tres años.

A la cabeza estará la catedrática de 94 años Ifigenia Martínez, quien se comprometió a velar por la unidad de San Lázaro y recordó que todos tienen una “alta encomienda” concedida por la ciudadanía para “que sigamos transformando nuestro país” y para fortalecer el marco jurídico y consolidar el Estado de derecho.

“La unidad está en la lucha, en los propósitos y en la acción. Compañeras y compañeros, sigamos adelante, todos unidos, todos juntos”, exclamó.

La Mesa Directiva de la Cámara baja quedó integrada también por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, como primer vicepresidente; la panista Kenia López Rabadán, como segunda, y la ecologista María del Carmen Pinete Vargas, como tercera.

Además, las secretarías serán para Julieta Villalpando, de Morena; Nayeli Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo (PT); Fuensanta Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), y Alan Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN).

Vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara baja en su toma de protesta, ayer. Foto: Especial

Esta próxima legislatura estará compuesta por 251 mujeres y 249 hombres; por partido, la primera fuerza es Morena, que con el traspase de diputados por parte del Verde Ecologista y del PT, se ha hecho de 257 miembros y, así, de la mayoría absoluta, lo que le dará la facultad de presidir la Junta de Coordinación Política los tres años que vienen.

La segunda fuerza es el PAN, con 71 diputados; le siguen el PVEM, con 60; PT, con 47; PRI, quinta fuerza, con 36; Movimiento Ciudadano, con 27, y una diputada del PRD, que de hecho será absorbida por el tricolor, así como una diputada independiente.

Durante la sesión constitutiva, la consigna de “¡resistencia!” que los panistas exclamaron con el puño en alto, para hacer notar su presencia como oposición, pronto se perdió con el coro que morenistas, petistas y ecologistas entonaron para reconocer a Ifigenia Martínez como “¡presidenta, presidenta!” y recordar que para ellos “¡es un honor estar con Obrador!”.

A su llegada al recinto legislativo, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que ahora toca acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la noche del miércoles ratificó la distribución de escaños y curules que hizo el INE, con lo que se afianzó la ‘supermayoría’ de la 4T, que tendrá la facilidad para aprobar cualquier reforma de la que dispongan.

“Nosotros vamos a acatar la resolución del tribunal, porque ése es el principio de una democracia, que se respeten las resoluciones de los tribunales… También somos muy realistas. Nosotros venimos a defender al Poder Judicial”, declaró.

Legisladores toman protesta durante la sesión, ayer. Foto: Especial

Debido a que el bloque de contención en San Lázaro quedó reducido a un mínimo tal que no les permitirá presentar acciones de inconstitucionalidad contra cualquier reforma, señaló que en el Senado sí se podrá proceder y, mientras tanto, su papel será el de contrastar lo que viene con lo que hicieron otros gobiernos.

“La (defensa) nuestra es firme, dura. Para que el elector pueda contrastar lo que hicimos y lo que va a dejar de pasar en este país, hoy el dólar estaba a 19.90, creo. Bueno, eso es culpa de Morena”, comentó.

Así también lo mencionó la coordinadora albiazul, Noemí Luna, al asegurar que el grupo será fuerte, único, y “nadie se va a rajar”, porque “somos la resistencia de la patria”, por lo que sostuvo que el papel no sólo será el de “contestatarios”, sino el de conducir su propia agenda.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llegó como uno de los invitados a la sesión constitutiva. Dijo que los diputados vienen con un mandato claro, que es el de aprobar las reformas que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y darle continuidad al proyecto con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Lo más importante es que el bloque del PT, Verde y Morena, pues tiene más de dos terceras partes, suficientes votos para impulsar las reformas constitucionales de la transformación”, señaló.

MORENA VA POR MÁS. Aunque la bancada guinda ya recibió 15 legisladores del PVEM y asegura en sus filas una mayoría absoluta, para quedarse con el control político del recinto, aspira a engrosar su bancada.

“Creo que Morena pudiera crecer mucho más en esta Legislatura en su número, no quedarse en sus 257, pero nosotros no queremos quitarle o invitar a otros legisladores de sus bancadas; más bien, acudimos a acuerdos y hay, me parece, inteligencia en los mismos”, declaró el coordinador guinda, Ricardo Monreal.

De acuerdo con la información remitida por el INE a la Cámara baja, y una vez aplicado el principio de afiliación efectiva —que es el número de diputados reales de cada bancada, independientemente del partido por el que fueron postulados—, Morena pasará de 236 a 257 integrantes; es decir, más de la mitad de las 500 diputaciones (mayoría absoluta).

Esto se debe al acuerdo de coalición que hicieron junto al PVEM y el PT, en el que morenistas fueron candidateados por los partidos aliados. De esta forma, 17 legisladores que fueron presentados por el Verde Ecologista y cuatro por el PT fueron “reacomodados” en el grupo parlamentario guinda.

Así, el PVEM pasó de 77 a 60 diputados; el PT, de 51 a 47; mientras que el PRI creció de 35 a 36 y el PAN disminuyó de 72 a 71, debido al mismo motivo, en el que el acuerdo de coalición llevó a un diputado priista a ser postulado por el PAN, pero ahora volverá al tricolor.

Antes de conocerse esto, el PVEM anunció que cedería a Morena 15 diputados para que alcanzara la mayoría absoluta. El coordinador de la bancada, Carlos Alberto Puente, refirió que el motivo fue asegurar el control de Morena por medio de la Junta de Coordinación Política, que los guindas presidirán los próximos tres años.

“Con este número, lo decimos abiertamente, nos permite tener el control de la Junta de Coordinación Política por tres años, que como coalición pues eso vale mucho, se vale, es una estrategia legislativa, parlamentaria… No hay etiquetas de quién es de uno y quién es de otro, conformamos una gran coalición”, dijo en conferencia.

Al respecto, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, negó que vayan a recurrir a “robar” a diputados de otros partidos, porque no es su “conducta”.

Dijo que será hasta la primera sesión, a celebrarse este domingo, cuando se establezca el número definitivo de integrantes que tendrá cada bancada. Mientras tanto, aclaró que la cifra de 257, que se cantó en la sesión constitutiva para Morena, aún no contempla a todos los 15 legisladores que le cedió el PVEM.

Aseguró que la negociación con el Verde Ecologista fue producto de “diálogo y generosidad”, en donde la única moneda a cambio, aseguró, fue impulsar la agenda verde de sus aliados “frente a lo que en el mundo está pasando con el planeta Tierra; nosotros coincidimos con políticas que recuperen el daño ambiental”.

El vicecoordinador panista, Elias Lixa, consideró este hecho como la confirmación del “fraude constitucional” del que responsabilizó a la 4T para “inflar” a sus grupos parlamentarios con mayorías artificiales.