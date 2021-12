Meten freno a denuncia contra seis consejeros

En menos de una semana, la presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, desistió la denuncia penal contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes votaron a favor de suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato.

“La presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”, anunció en redes sociales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya retirado la denuncia penal que el Poder Legislativo interpuso contra los consejeros del INE.

Cámara de Diputados

“Que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados que presentó una denuncia porque considera que es un delito el que cometieron los del INE y lo reflexiona, a partir de que hay una inconformidad, o lo considera excesivo y decide no ratificar la denuncia”, manifestó el mandatario federal.

El pasado lunes, señaló en su conferencia matutina que no se debería penalizar el caso de los consejeros, ya que podría demorar más el proceso de revocación.

El 23 de diciembre, mediante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se presentó una denuncia contra los seis consejeros del INE que votaron a favor de suspender temporalmente la revocación por falta de recursos.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Al respecto, el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, escribió en sus redes sociales que “frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad (académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones civiles, organizaciones gremiales, etc.) es fundamental”.

Por su parte, Ciro Murayama señaló que detener la intención de perseguir penalmente a los consejeros confirma que se trató de una decisión política.

“La presidencia de la Cámara de Diputados detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del INE. Menos mal. Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario”, apuntó.

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE

Sergio Gutiérrez Luna respondió al consejero Murayama mediante su cuenta de Twitter: “Ciro y su patente de corso. No aprende, no entiende, y lo peor: no entiende que no entiende. #CiroElCorsario”.

El coordinador del PAN en la Cámara baja, Jorge Romero, celebró la decisión del Presidente López Obrador de desistir con la denuncia penal contra los seis consejeros del INE; sin embargo, criticó el actuar del titular de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

“Celebro que el Presidente se haya desistido de denunciar penalmente a los consejeros INE que piensan distinto a él. Por supuesto me refiero al Presidente que decide, no al otro ‘presidente’ que sólo obedece”, señaló el coordinador.

Santiago Creel, Vicepresidente de la Cámara de Diputados

En tanto, el diputado panista, Santiago Creel Miranda, reconoció la decisión de Gutiérrez Luna de no continuar con la acción penal, lo que calificó como un gesto de madurez política.

“Celebro la determinación de Sergio Gutiérrez Luna de no seguir adelante con la denuncia a los consejeros del INE. Reconozco en dicha decisión sensibilidad y madurez política”, escribió Creel Miranda en redes sociales.

El también vicepresidente de la Mesa Directiva manifestó que las voces de opositores y ciudadanos que defienden las instituciones y buscan proteger la democracia deben ser escuchadas.

Insistirá Morena en juicio político, señala dirigente

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseveró que su partido mantendrá su propuesta para que se les realice juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por el tema de la revocación de mandato.

Luego de que la presidencia de la Cámara de Diputados anunció su desistimiento de proceder penalmente en contra de los consejeros que votaron por suspender la organización del ejercicio, Delgado apuntó que esto es en lo que respecta a las responsabilidades penales.

“Hubo una demanda penal por las acciones que tomaron los consejeros para restringir o cancelar un derecho constitucional, que según el artículo 29 el INE no es autoridad para declarar la restricción de derechos, solamente lo puede hacer el Presidente cuando hay un Estado de excepción en la nación y con la aprobación del Congreso.

“Incluso en esa situación, el artículo 29 establece que no puede haber restricción de ningún derecho, como el derecho a la vida, a la personalidad, a la no discriminación, a la libertad, a los derechos políticos. No pueden restringirse”, aseveró.

Por ello, el líder del guinda insistió en que la decisión de los consejeros electorales tiene consecuencias, por lo que al ser cuestionado respecto a si Morena continuará con su intención de llevar este tema hasta las últimas consecuencias, dijo que sí en lo que respecta al juicio político.

“No se trata de ninguna persecución, que más bien son las consecuencias de actuar ellos en contra de la voluntad de millones de mexicanos que quieren seguir en democracia (...) En la parte de juicio político, tiene que haber una sanción política de esta intentona de cancelar derechos de la ciudadanía”, expresó.