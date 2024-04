Candidaturas: va Anaya y bajan a Cabeza de Vaca

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la candidatura plurinominal de Francisco García Cabeza de Vaca para una diputación federal por el PAN, y mantuvieron vigente la de Ricardo Anaya para el Senado de la República.

Sobre el exgobernador de Tamaulipas señalaron que la decisión se da debido a que ya que cuenta con dos órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y es considerado prófugo de la justicia.

Mientras que sobre la candidatura de Ricardo Anaya subrayaron que no se demostró que esté bajo dichos supuestos de prófugo de la justicia y cuente con órdenes de detención actuales. El Tribunal Electoral confirmó que el panista tiene sus derechos políticos electorales a salvo.

En la resolución a favor del recurso que interpuso Morena para impugnar la postulación del exmandatario de Tamaulipas, se concedió un plazo de 48 horas a la dirigencia nacional del PAN para sustituir dicha candidatura.

Con excepción del magistrado Reyes Rodríguez, los funcionarios avalaron el proyecto elaborado por Janine Otálora para “tirar” la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, pues resulta inelegible al perder sus derechos políticos electorales, debido a que se encuentra sustraído de la acción de la justicia.

Otálora explicó que García Cabeza de Vaca está prófugo y tiene dos causas penales, una del 2021, la cual es una orden de aprehensión por supuestos delitos de delincuencia organizada, así como la causa penal de 2024 donde se libró otro mandato judicial por delitos similares.

“Sostener el proyecto que he presentado. Recordar que el partido recurrente (Morena) impugna la candidatura a partir de tres elementos: que el candidato posee doble nacionalidad, no cumple con el requisito de residencia efectiva de más de seis meses antes de la elección y no es originario del estado”, argumentó.

La magistrada dijo que los órganos del estado han realizado diligencias para ejecutar las órdenes de aprehensión y no se han podido concretar, evidencia de que el candidato se ha sustraído a la justicia.

“Existe una ficha roja por parte de la Interpol que viene a confirmar este criterio, no se ha podido llevar a cabo la diligencia con la persona denunciada, no se ha presentado”, aseveró.

El magistrado Reyes Mondragón explicó que no hay una orden de detención vigente porque existen suspensiones de amparo, entonces “¿cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está en libertad y no puede ser detenido?”.

Francisco García Cabeza de Vaca denunció que esta determinación viola, de manera flagrante, los principios de presunción de inocencia y de legalidad, sin embargo, “no me van a doblar”.

En sus redes sociales, el exgobernador de Tamaulipas dijo que a pesar del posicionamiento objetivo y crítico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, no fue suficiente para evitar, dijo, la injerencia de Morena en el TEPJF.

“No nada más se violan flagrantemente los principios de presunción de inocencia y de legalidad, sino que además se deja un precedente alarmante. Las fiscalías podrán ser utilizadas como herramientas para perseguir opositores y arrebatarles sus derechos político-electorales”, afirmó.