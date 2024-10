Cerró sexenio con alza en detención migrante aquí... en EU fue a la baja

A poco menos de un mes de la elección presidencial en Estados Unidos, los flujos migratorios irregulares hacia México no cesan, pues en los primeros ocho meses de 2024 aumentaron 129 por ciento, respecto al año anterior.

Cifras de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) señalan que, de enero a agosto de 2023, se registraron 403 mil 991 detenciones de personas migrantes por territorio nacional, mientras que, en el mismo periodo de tiempo, pero de 2024, suman 925 mil 085.

Ejemplo de ello es el alza de 118 por ciento de los haitianos; seguidos por un aumento de 142 por ciento de venezolanos; 147 de ecuatorianos y un 333 por ciento de colombianos.

Con este contexto, la organización Pueblo sin Fronteras aseguró que sus datos indican que diariamente entran mil migrantes a la Selva del Darién (Panamá), pese a las restricciones y controles que hay, principalmente de personas de Venezuela; asimismo, los flujos se están diversificando entre México y Brasil.

“Nosotros estamos advirtiendo que la situación en México se puede poner peor, a medida que se acerque la elección en Estados Unidos, ya que muchos migrantes mantienen la esperanza de que haya una nueva solución y que no gane Donald Trump. Vemos que hay una llegada masiva de venezolanos, misma que está buscando también otros países como Brasil; pensamos que Venezuela se va a quedar sin personas en los siguientes años si sigue así la situación”, explicó a La Razón Irineo Mujica, director de la organización.

Incluso, el presidente panameño, José Raúl Mulino, analiza la posibilidad de comenzar a deportar a todos los migrantes de Venezuela que lleguen a esa parte del país hacia un tercer país seguro.

Irineo Mujica señaló que las personas extranjeras están aprovechando la previa de la elección, para llegar al país vecino, pues aseguró que mucha gente piensa que Donald Trump puede llevarse el triunfo y de nueva cuenta cerrar las fronteras, por ello, buscan ingresar antes de que se suspendan todos los beneficios para los migrantes.

“Aparte de eso, la gente responde a la crisis que hay en sus países, pues si bien Venezuela es la mayor nación expulsora, también hay mucha gente que viene de Ecuador, Colombia y Haití, aparte de los países de Centroamérica”, agregó.

José María García, director del albergue Juventud 200 en Tijuana, Baja California aseguró que la contención en la frontera norte es cada vez mayor, ya que las personas no llegan ya a los albergues, sino de manera directa a intentar cruzar, pero de inmediato son regresados a México.

“No sabemos cómo se vaya a poner con las elecciones, pero lo que sí es un hecho es que vemos mucha contención por las llegadas. Pensamos que se puede poner más intenso al paso de las semanas, porque la gente está desesperada por pasar antes de que pueda haber un presidente que quite derechos”, dijo.

Explicó que, de ganar Trump, el panorama es difícil para la comunidad migrante, ya que se prevé que se quiten programas y se tengan otros, como el que los retorna a México, lo que puede de nueva cuenta aumentar el problema en los albergues fronterizos.

Señaló que el escenario que se viene es complicado y las autoridades de ambos países están haciendo todo lo posible para que no se desborden las llegadas en estas semanas: “Hay una fuerte contención que, incluso, ya no los dejan llegar a los albergues, pues los retornan de inmediato”.

CBP reporta reducción. Septiembre de 2024 representó el mes con menos detenciones migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va del año, además, es la segunda cifra más baja desde febrero de 2021, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

El más reciente reporte de la dependencia señala que en febrero de 2021 se registraron 101 mil 099 detenciones, mientras que en septiembre de este año fueron 101 mil 790 capturas.

. Gráfico: La Razón de México

“Son muchos los factores por los que se ha reducido la migración. Uno es porque las personas que esperan su cita de CBP One, que son más de mil diarias ya no se están contando, otro es el Parole Humanitario que dejó entrar miles de personas de Venezuela, Haití y Nicaragua; además de las negociaciones que hacen con otros países para evitar la llegada”, explicó Gretchen Kuhner, directora del Instituto de Mujeres para la Migración.

Por otra parte, el año fiscal 2024 que va de octubre de 2023 a septiembre de 2024, cerró con 2 millones 135 mil 005 detenciones, un 13 por ciento menos que el año fiscal 2023, que va de octubre de 2022 a septiembre de 2023.

Por su parte, Isabel Turcios, directora del albergue Casa del Migrante en Piedras Negras, Coahuila mencionó que si bien, el flujo de migrantes se ha ido reduciendo al paso de los meses, siguen llegando grupos menores en busca de poder cruzar la frontera.

Paro del PJ en Chiapas afecta con amparos

La suspensión de labores del Poder Judicial afectó a los integrantes de la caravana migrante, próxima a salir este 5 de noviembre de Tapachula, Chiapas, debido a que no han podido interponer amparos para proteger sus traslados por el país.

En entrevista con La Razón, Luis García Villagrán aseguró que los integrantes de los juzgados le han mencionado que le apoyen en su lucha, ya que conocen que anda con los migrantes, y a cambio le pueden ingresar más amparos, pues hasta el momento suman tres.

“Estoy tratando de ver ese tema, precisamente estamos viniendo a los juzgados porque hay huelga. Aunque yo platique con ellos, desean llamar la atención y me han dicho que me apoyan con los amparos, pero que les ayude con el tema de su lucha, pero les he mencionado que no estamos en ese rollo”, explicó.

El activista comentó que se encuentra amparándose para presionar también al Instituto Nacional de Migración (INM) a que proteja a los migrantes, pues aseveró que de cada 10 migrantes que entran al país, nueve son secuestrados por los grupos del crimen organizado, además que les siguen colocando el sello, por ello, pide que se agilicen sus trámites para que puedan salir del estado.

“Vamos a tener una reunión, pero ya me dijeron que no me van a resolver a la brevedad porque están en huelga, pero nosotros vamos a cumplir con ingresar los amparos”, añadió.