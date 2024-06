Capturas de indocumentados en 4 meses de 2024, más que todo 2023

El mes de mayo de 2024 rompió récord de detenciones migrantes en lo que se lleva registro en México, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) sólo en ese mes se capturaron 912 mil 658 personas extranjeras irregulares, lo que significa 29 mil 440 diariamente.

La dependencia federal puntualizó este domingo que de enero a mayo de este año, se identificaron un millón 393 mil 683 migrantes que viajaban en condiciones irregulares; sin embargo, entre enero a abril de este 2024 iban 481 mil 025, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del mismo INM, un aumento de 118 por ciento sólo en mayo contra todos los meses anteriores.

Simplemente al cierre de 2023, que fue el año “pico” de la migración, se identificó a 782 mil 176 personas migrantes irregulares en México.

El INM detalló que, de acuerdo con los procesos migratorios, 738 mil 270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362 mil 979 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado se ubicó a 154 mil 291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135 mil 151 menores; mientras que menores no acompañados fueron identificados 2 mil 992. Además provienen de 177 países, principalmente de Centro, Sudamérica, el Caribe, África, China e India.

El director de Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, explicó que el aumento de personas, es una estrategia que tiene el Gobierno federal para mostrar a Estados Unidos que están trabajando, debido a que las personas que se están deteniendo, son las mismas que dejan en la frontera con Guatemala, y éstas regresan en pocos días, por lo que los vuelven a capturar, lo que “infla” los números.

“A México le conviene tener estos números, porque dan una imagen de que se encuentran deteniendo a muchas personas y que hay una contención efectiva desde México, para evitar que lleguen a Estados Unidos. En México le están haciendo el juego a Estados Unidos, pues si bien es cierto que la contención en la frontera sur está muy dura, lo cierto es que se detienen a las mismas personas que no llegan a salir de Chiapas y que intentan varias veces seguir su trayecto”, puntualizó en entrevista con La Razón.

Dijo que los agentes migratorios, a pesar de que brindan visas humanitarias, las quitan para poder regresar a los migrantes a la zona fronteriza, pues aseguró que sólo pasan quienes vienen dirigidos desde Centroamérica por polleros que tienen acuerdos con elementos corruptos del INM.

Mientras que Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan en la Ciudad de México, coincidió que las cifras se están duplicando porque los agentes del INM están deteniendo a las mismas personas varias veces, debido que no los dejan subir a la frontera norte y los regresan a otros estados, como Chiapas, su frontera o Tabasco.

“Me han platicado los migrantes que los bajan de los camiones y los dejan en Villahermosa, que es un estado alejado para que no regresen, pero ellos lo hacen porque lo que no quieren es precisamente, regresar a sus países de origen… en mi albergue había una persona de Centroamérica que la han detenido al menos tres veces; los llevan a un centro migratorio y de ahí hasta el sur, pero no lo deportan, lo dejan ahí”, indicó.

La activista señaló que es difícil pensar que el INM tenga tanta capacidad de operación para detener o rescatar a tanta gente, aunque aclaró, que la migración irregular no se ha detenido y sigue entrando, sólo que es más difícil por los operativos que implementan los agentes migratorios.

Mencionó que un ejemplo es el de los más de 400 migrantes en plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, donde los dejaron en albergues de Toluca, Estado de México unos días, pero en breve los dejaron en libertad; muchos de ellos, regresaron a la capital a buscar un sitio donde estar para poder seguir su trámite de asilo a Estados Unidos, o avanzar a la frontera norte.

El INM destaca que del total de flujos irregulares en México, en primer lugar se encuentra Venezuela con 377 mil 401 personas, en segundo lugar Guatemala con 209 mil 549, en tercer lugar Honduras con 144 mil 499, así como otros países como Ecuador, Haití o Colombia; pero de otros continentes Senegal, Guinea, China, Mauritania, India y Angola.