Caso Ciro Gómez Leyva, presunto agresor pensó que podía quedar impune

Héctor Eduardo, alias “El Bart”, identificado como presunto tirador en el atentado contra el comunicador Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, participó en una entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, en donde dijo que, a causa de la impunidad en el país, creyó que podía cometer el homicidio y quedar libre.

En una entrevista con Niño de Rivera que se estrenará en el podcast Penitencia, de la cual Gómez-Leyva presentó un avance en su programa de televisión, “El Bart” dijo que su plan era disparar contra el periodista, escaparse y cobrar el dinero, que se frustró porque la bala no lo alcanzó.

Mi idea era: [Ciro Gómez Leyva] muerto, [yo] libre, con dinero. Lo mato, me tengo que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, voy coronado y ya, tengo dinero, tan tan, lo que siga. Esa era la idea: yo me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, dijo el entrevistado.

Llevaremos esta noche un adelanto de la entrevista que Saskia Niño de Rivera @saskianino le hizo a “El Bart”, la persona que me disparó en diciembre de 2022. Nos vemos a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/WlVB8oNBJg — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 6, 2024

leer más Condenan a 4 mujeres implicadas en el ataque contra Ciro Gómez Leyva

Acotó que esta idea surgió a partir de la impunidad que conoce en los casos de asesinato a periodistas: “¿Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada? ¿No han agarrado a nadie? Sabemos que si se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho”.

Ante esta respuesta, Saskia Niño de Rivera le cuestiona si, entonces, el “peor error” de su vida es no haber logrado arrebatar la vida del periodista, ante lo cual él responde que “sí”.

“Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, así narró “El Bart” cómo trató de matarme en diciembre de 2022. Este un adelanto de la entrevista que le dio a @saskianino para @Penitencia_Mx: pic.twitter.com/0MpQWtVcOc — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 6, 2024

Finalmente, en el clip de la entrevista, “El Bart” acota que quienes trabajan como tiradores realizan además labor de investigación y seguimiento: “En cualquier trabajo de estos, se hace una tarea, una investigación, un seguimiento y se ejecuta”.

Los episodios de Penitencia se publican a través de las plataformas en línea Spotify, iTunes, Amazon Music y YouTube. Sin embargo, no se ha especificado la fecha de estreno del episodio sobre la conversación con “El Bart”.

“Pronto se publicará la entrevista con Héctor Eduardo Jiménez quien asegura que el peor error de su vida fue haber fallado esa noche, la noche del 15 de diciembre”, anunció Gómez Leyva en los medios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am