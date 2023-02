Caso del General Cienfuegos muy diferente al de Genaro García Luna, considera AMLO

El caso del General Salvador Cienfuegos es diferente del juicio que se sigue al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es diferente porque en el primero no se presentaron pruebas contundentes de su presunta protección a narcotraficantes, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La petición fue que nos enviaran el expediente, lo vimos, lo vieron ellos y no había fundamento. No, acá (con el juicio a García Luna) estamos hablando de que lleva tres o cuatro años, tres años preso y desde entonces han comenzado a recoger, desde que lo detuvieron, pruebas y hay no sé cuántos testigos y ya es un juicio, ya está integrado el jurado, es otro asunto"