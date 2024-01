CDMX y Edomex aplicarán plan para evitar desabasto de agua en ZMVM: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pondrán en marcha un plan estratégico para garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México.

más información Reducción de agua en Edomex se aplica en estos 13 municipios

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que este problema se intentará magnificar por sus opositores porque es temporada electoral, sin embargo ya está en marcha la atención del caso, a fin de que la población de esta región no se vea afectada por el desabasto del líquido vital.

“Los lunes nos acompaña Martí (Batres), se trató este tema, se acordó una reunión con la maestra Delfina (Gómez), con Germán Martínez que es el coordinador de Conagua y ya tiene un plan que se va a aplicar.

#ConferenciaPresidente | Lunes 15 de enero de 2024. https://t.co/1viNamwtBf — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 15, 2024

“Yo espero que se resuelva lo del abasto de agua, que aún siendo temporada electoral y aún cuando lo quieran magnificar, no van a poder porque se está actuando y hay opciones, alternativas, que la gente tenga confianza de que no va a faltar el agua”, garantizó AMLO.

Más adelante, el Presidente reconoció también que se vive una situación de “cierta emergencia” por las tormentas invernales en Estados Unidos que afecta sobre todo la producción, la distribución de gas y la energía eléctrica que producen las plantas, pero ya se actúa de manera preventiva.

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso, ojalá y no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes sufriendo, nosotros resolvimos en una semana en el norte del país”, subrayó.

AMLO recordó que en ese entonces se pusieron a producir, a turbinar todas las hidroeléctricas del sureste para transmitir la energía eléctrica por las líneas que están conectadas, además de que se tienen otros combustibles como el combustóleo, diésel y carbón, a fin de resolver la emergencia por las tormentas invernales.

“Por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica porque tenemos el control de todas las líneas de distribución, entonces podemos subir a las redes de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas y ya estamos actuando, y no va a aumentar el precio de la luz”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR