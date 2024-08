Celebra AMLO: "Ahí vienen las reformas"

Durante la inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco, Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que luego de que el movimiento de la Cuarta Transformación obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, “ahí vienen las reformas” para que los programas sociales se conviertan en derecho para el pueblo.

“Di a conocer 20 iniciativas de reforma a la Constitución para devolver a la Constitución del 17 su espíritu revolucionario y popular. Se requiere que nuestro movimiento tenga una mayoría calificada y ¡qué creen!, se logró, ahí vienen esas reformas para que los programas se conviertan en derecho para nuestro pueblo y esté quien esté en el gobierno nunca puedan cambiar esos ideales, beneficios elevados a rango constitucional”, externó el mandatario.

Junto con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de la entidad , Delfina Gómez Osiel Cárdenas Guillén, el tabasqueño dijo que se va tranquilo porque las futuras generaciones ya saben que si necesitan un cambio deben votar por la transformación.

“Cuando hay abusos de poder, cuando se sienten dueños de México unos cuantos, ya está bien clara la receta que hay que aplicar y que van a replicar nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando quieran imponerse de nuevo los oligarcas, va a haber democracia verdadera”, refirió.

Recordó que el 5 de febrero pasado decidió no ir a Querétaro para conmemorar el aniversario de la Constitución Mexicana de 1917, y determinó hacerlo en el salón de Palacio Nacional donde se aprobó la Constitución liberal.

Reiteró que los mexicanos se encuentran en un momento histórico porque la sociedad decidió poner fin a la decadencia que el país vivía con los gobiernos neoliberales, pues no sólo era una crisis económica sino política y de bienestar social, lo cual, remarcó, se podía enfrentar únicamente con una transformación.

“Hace tres meses ¿qué pensaban los corruptos?, que el pueblo se iba a dejar manipular y que con su dinero, con los medios de manipulación a su servicio iban a poder manipular a nuestro pueblo. ¡Tengan para que aprendan!”, indicó.

El jefe del Ejecutivo federal hizo notar que, en el Estado de México, cinco millones de mexiquenses votaron por la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública, que no hay marcha atrás, que no hay regreso al pasado, que no regresa la corrupción y no regresan los privilegios a nuestro país