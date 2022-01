Cierre de escuelas, devastador; urge regreso a clases presenciales: Mexicanos Primero

La organización Mexicanos Primero hizo un llamado al Gobierno Federal para que los alumnos de educación básica regresen a clases presenciales, ya que de acuerdo con los resultados de su más reciente estudio, los estudiantes están perdiendo habilidades y aprendizajes al permanecer en el modelo a distancia implementado durante la pandemia por COVID-19 por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este estudio da evidencia de lo devastador que es el cierre de escuelas en México, dado que no se operaron alternativas para seguir aprendiendo de verdad. La falta de disposición a revisar las decisiones tomadas, de parte de la autoridad federal, hace que se conforme con emitir una programación televisiva que no alcanza a compensar, ni es una opción adecuada para la mayoría de los alumnos

En dicho estudio participaron menores de 10 a 15 años de todo el país, a quienes se les aplicó el modelo Medición Independiente de Aprendizajes (MIA) entre abril y mayo de 2021, con el cual se midió su desarrollo en materias como matemáticas, comprensión de lectura y aritmética básica. El análisis se hizo tanto en los estudiantes que permanecieron tomando clases a distancia, como en los que regresaron de manera presencial a las aulas.

Los resultados arrojaron que seis de cada 100 encuestados, abandonó la escuela durante el año pasado, debido a la falta de recursos para estudiar desde casa.

Además 51.8 por ciento asistió de manera presencial; 35.11 a distancia y 7.5 de manera híbrida.

En cuanto a los aprendizajes en la modalidad a distancia, el estudio arrojó que los alumnos empeoraron 8.3 por ciento su desempeño, ya que en el caso de los que cursaban cuarto grado, no pudieron comprender un texto.

La organización también asegura que asistir al menos un día a la semana de manera presencial hizo la diferencia, ya que los alumnos que lo hicieron mejoraron su comprensión de textos un 18.5 por ciento, en comparación de los que permanecieron en casa, ya que 7.7 por ciento no pudo hacer la misma actividad.

Ésta es la investigación más reciente que se ha hecho en campo en México; no es autoseleccionada, o aleatoria telefónica, sino presencial y de verdadero panel: las y los estudiantes de esta investigación no son construcciones estadísticas, sino personas reales que encontramos en sus hogares tanto en mayo como en diciembre; vamos registrando su desarrollo, y sus tropiezos. Ahora consideremos, además, que las cuatro semanas que han pasado han agravado lo que estamos identificando, pues no se anticipó una estrategia nacional ante la eventualidad de no abrir aulas