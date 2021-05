Cifra de desaparecidos baja... y hallazgos igual

La localización de personas desaparecidas en el país se redujo en los primeros cuatro meses de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, ya que de hallar a 57.04 por ciento el año anterior, en éste sólo se logró encontrar a 48.8 por ciento, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En 2020 se reportaron siete mil 113 personas desaparecidas de enero a abril, de las que se encontraron cuatro mil 057 (57.04 por ciento), mientras que en 2021 se contabilizaron tres mil 724 desaparecidas, de las que se localizaron a mil 819 (48.8 por ciento). El promedio de hallazgos mensual el año anterior es de mil 014, y en este es de 454.

En eso años, destaca que la mayoría de las mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 19 años de edad (mil 425 de un total de 4 mil 295), mientras que en hombres, las edades más recurrentes son entre 25 y 29 años (922 de 6 mil 530). Además, las entidades con mayor problemática por la desaparición son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Zacatecas.

En entrevista con La Razón Rosy Orozco, directora de México Unido contra la Trata, aseguró que lo más importante es atender la alerta Amber desde el momento del reporte, porque en unos minutos una persona desaparecida o secuestrada puede moverse a otros estados.

Es producto de la pandemia, muchas personas no pueden salir a realizar las búsquedas porque tienen enfermedades. Esperaríamos que la situación cambie a medida que cambian los semáforos, para que haya más posibilidad de salir y regresar a la búsqueda

Rosy Orozco, Directora de México Unido contra la Trata

Además explicó que la pandemia ha sido otro factor para que las autoridades y familias no acaben de regresar a las actividades y se hagan las búsquedas.

“Es producto de la pandemia en gran medida, ya que no se acaba por regresar a las actividades de manera general, pues muchas personas no pueden salir a realizar las búsquedas porque tienen enfermedades, y más las familias. Esperaríamos que la situación cambie a medida que cambian los semáforos, para que haya más posibilidad de salir y regresar a la búsqueda”, aseveró.

Por separado, Elena Solís, de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, sostuvo que la reacción inmediata de las autoridades es vital cuando desaparece una persona, ya que “a pesar de que existe mucha coordinación con las autoridades, a veces falta atención a las familias”.

Al respecto, organizaciones que se encargan de la búsqueda de personas en fosas, aseguraron que la falta de una identificación forense y burocracia en los Ministerios Públicos retrasa el proceso de entrega de cuerpos o restos a los familiares, ya que el papeleo es demasiado, lo que aumentó en la pandemia y por ello, hay menos hallazgos de personas este año.

Lucy Díaz, del Colectivo Solecito, dijo a este diario que la principal dificultad con la que se toparon desde marzo pasado es la pandemia, toda vez que las Fiscalías dejaron de trabajar al cien por ciento, y por ello el personal se redujo al mínimo, lo que es una consecuencia directa de la falta de hallazgos de personas desaparecidas, que no solo afecta al tema de fosas, sino a los que se pierden de un día a otro.

Si la pandemia afectó demasiado, porque sí se redujo mucho la cantidad que pueden salir a buscar a las personas en comitivas, pero aparte (las autoridades) no han estado tomando en cuenta las cifras que hacen los colectivos

Lucy Díaz, Integrante del Colectivo Solecito

“Si la pandemia afectó demasiado, porque sí se redujo mucho la cantidad que pueden salir a buscar a las personas en comitivas, pero aparte no han estado tomando en cuenta las cifras que hacen los colectivos, porque en la última actualización (Alejandro) Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) no contó 45 hallazgos nuestros”, aseveró.

La activista dijo que en muchas ocasiones las autoridades no confían en ellos, por eso no toman en cuenta sus hallazgos, pues en meses anteriores ubicaron a 45 cuerpos, pero no los registraron en ninguna plataforma.

“Hace falta que nos tomen más en cuenta, pues aunque no tenemos todos los números, si tenemos buena parte de ellos. Falta ahorita más recurso humano y material, pero es una demanda de siempre”, dijo.