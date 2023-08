Atizan debate por libros de texto en plataformas y los queman en Chiapas

El debate sobre los nuevos libros de texto se atizó en las plataformas digitales y ha llevado a que ciudadanos se confronten mediante peticiones que ya superan las 200 mil firmas de apoyo recabadas para exigir la distribución o no de estos materiales, aunque la inmensa mayoría se opone a que los textos sean repartidos.

Durante el último mes se han presentado 11 peticiones por medio de la plataforma change.org, de las cuales la minoría, cinco, exigen no entregar los materiales, aunque juntan más firmas, 194 mil 820 en total.

La más respaldada hasta el momento es la lanzada por la investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, Alma Maldonado, que ya alcanza las 189 mil 820 firmas.

En ésta se advierte sobre un riesgo para el futuro de la niñez ante la sustitución de las asignaturas por campos formativos, con lo que ya no habrá clases específicas para matemáticas, español y otras disciplinas. Otras razones detrás del resto de peticiones para oponerse a los libros es un supuesto “adoctrinamiento”.

Una de estas peticiones fue presentada por el exsubsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, quien cuestiona en siete puntos a todo el modelo educativo actual.

En contraste, son seis peticiones publicadas en la plataforma para pronunciarse en favor de los nuevos contenidos, aunque solamente alcanzan 18 mil 99 respaldos de los ciudadanos.

De éstas, una hace un llamado directo al gobierno de Aguascalientes para que no se oponga a la entrega de los libros, pues acusa que con esto se busca “frenar una educación crítica, solidaria y adecuada”.

Otra más se dirige a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien demandan liberar la distribución de los libros para el ciclo escolar.

“No se trata de si se está a favor o no del actual Gobierno federal. No se trata de si los libros presentan errores o no. No se trata de si algunos contenidos de sexualidad y diversidad satisfacen o no a sectores conservadores de la sociedad… La razón es simple: la gobernadora no tiene otros libros y cientos de miles de padres no tienen dinero para comprar otros”, se expresa en la solicitud, respaldada por cuatro mil 280 personas hasta ayer.

Una tercera petición se expresa de manera general a favor y lanza un reclamo al gobierno de Coahuila, donde la semana pasada fue presentada una controversia constitucional.

“La amenaza de no distribuir los libros de texto gratuito, por parte del gobierno de Coahuila, lesiona el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y, además, les deja sin el derecho a la educación en particular. Esta medida afecta intelectual y moralmente a las actuales generaciones, ya que les impediría el desarrollo de capacidades del pensamiento crítico.

“Por lo anterior, las maestras y maestros de Coahuila exigimos que se distribuyan puntualmente los libros de texto para el ciclo 2023-2024”, se lee en la solicitud, respaldada por 622 personas.

La SNTE acuerda usar los materiales sin ser omisos

Luego del cierre de filas hecho público con el nuevo modelo educativo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que sabrán utilizar los nuevos libros y sacarles provecho, pero ello no significará que serán omisos ante lo que sea necesario revisar.

Así lo manifestó el líder sindical, Alfonso Cepeda Salas, quien a una semana de arrancar el próximo ciclo escolar hizo un llamado a la población para que confíen en las y los maestros que estarán al frente de los grupos, luego de la polémica desatada, la cual no ignorarán, aseguró.

“Asumimos la doble tarea poner nuestra responsabilidad profesional al servicio del interior superior de la niñez y orientar a la comunidad educativa ante las dudas suscitadas; los maestros sabemos cómo usar los nuevos libros de texto gratuitos, vamos a sacarles el mejor provecho, pero en ningún momento seremos omisos en aquello que consideramos necesario revisar”, expresó.

Los maestros sabemos cómo usar los nuevos libros de texto gratuitos, vamos a sacarles el mejor provecho, pero en ningún momento seremos omisos

Alfonso Cepeda Salas, Secretario general del SNTE

Señaló que se planteará a las autoridades educativas las propuestas concretas que surjan durante las clases.

“Estamos en el camino de consolidar un nuevo modelo, el de la Nueva Escuela Mexicana, a través de un enfoque humanista y científico, un modelo educativo útil al pueblo de México, pertinente para continuar y afianzar la transformación y el desarrollo nacional”, mencionó.

Recordó que, a partir de este lunes, comenzará la semana de formación continua en la que docentes de todo el país se prepararán para el inicio de clases el próximo 28 de agosto, al que se refirió como un día de “algarabía”.

“Ese día es de celebración, porque nuestro sistema educativo está sólido, con la capacidad de recibir a cerca de 30 millones de estudiantes de educación básica, media superior y normal. Esta movilización es protagonizada por decenas de millones de mexicanos”, dijo.

Habitantes de Chiapas queman nuevos textos

Por considerar que los nuevos libros de texto para educación básica son inadecuados, habitantes de la localidad de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quemaron diversos paquetes dentro de, al menos, una escuela.

Diversos videos que fueron difundidos en redes sociales mostraron el momento en que hombres cargaron sobre sus hombros los paquetes que, según lo que se alcanza a notar, corresponden a los libros de Proyectos Escolares.

Luego de amontonarlos en el patio del plantel, a los ojos de los habitantes y niños que se encontraban en el lugar, los paquetes de libros fueron rociados con gasolina y se les prendió fuego.

En las distintas grabaciones se escucharon las inconformidades de las personas, quienes se quejan de que los nuevos libros contienen material “para adultos”.

“Queremos Paco el Chato, queremos libros anteriores, no porquerías. Son basura, triple equis… No queremos puñales”, exclaman algunos de los habitantes mientras los libros quedan en cenizas.

En uno de los videos, quien narra el hecho asegura que esto derivó de un acuerdo de la comunidad que se espera sea replicado en otras zonas del estado.

La quema de los ejemplares educativos fue lamentada por el titular de Materiales Educativos, Marx Arriaga.

Al compartir uno de los videos del momento que comenzaron a circular, el funcionario acusó al PAN, PRI y PRD de haber “logrado su perversión”.

En el reclamo también incluyó a la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, quien ha sido una de las críticas al nuevo modelo de enseñanza.

Hace casi un mes, cuando comenzó la distribución de los materiales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a deshacerse de los libros.