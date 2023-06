Ciudadanos toman batuta y empujan elección primaria ante letargo opositor.

Ante la “lentitud” de la oposición para contar con un método y nombrar a un candidato que compita en el proceso electoral del 2024, desde la sociedad civil se dio un paso al frente y se tomó la batuta para echar a andar ya los procesos para celebrar elecciones primarias, con el fin de acelerar la selección de un contendiente y que se tenga, a más tardar, en septiembre.

El Frente Cívico Nacional (FCN) dio el primer paso para adelantarse en el camino para definir a un candidato que compita contra Morena, tras observar el retraso en la alianza Va por México para tomar cartas en el asunto y la atención que ha acaparado la 4T en su proceso interno.

“Estamos tomando la iniciativa de consultar a la gente, porque ellos (los partidos) van más lentos en sus métodos para la selección de candidatos, y creemos que es necesario hacerlo ya, porque ellos pusieron fecha, pero nos adelantamos para que en septiembre se tenga ya”, expuso a La Razón Amado Avendaño, representante del Frente.

Explicó que la falta de consenso en el bloque opositor los obliga a anticipar el método para elegir al abanderado, por lo que el plan consiste en implementar elecciones primarias entre la ciudadanía.

Dijo que aunque las otras cinco organizaciones que se concentran en Unid@s están enteradas del plan del FCN, hasta ahora no se han sumado al proyecto, aunque se mantienen en diálogo.

“Ya iniciamos el proceso de elecciones primarias y ya tenemos un comité que avala la propuesta. Por ello, se busca llegar a la selección de un candidato desde la ciudadanía, que sean ellos quienes escojan”, indicó.

Esta propuesta de elecciones primarias fue presentada a los partidos de oposición desde marzo, cuando los dirigentes indicaron que revisarían el proyecto, aunque hasta el momento no hay una respuesta.

Avendaño detalló que a las primarias que organizará el Frente se pueden inscribir todas aquellas personas que deseen llegar a la Presidencia de la República, sin importar que sean de la sociedad civil o de partidos políticos, y que la elección se llevaría a cabo en julio, con la colocación de casillas físicas y virtuales, aunque la logística y la definición de lugares para su colocación están aún en revisión.

Se estima que el proceso de elección costará alrededor de tres millones de pesos, que se diferirían entre todas las organizaciones civiles que deseen sumarse.

Por lo pronto, el FCN examina también cómo se autenticarán los votos con la credencial de elector y la cantidad de personas que se incluirán en la posible boleta.

Amado Avendaño sostuvo que van adelante en el proyecto, solos o acompañados: “De que se va a hacer, se va a hacer. Si los partidos quieren hacerlo por dentro, me temo que este proceso (será) lento. Si no lo quieren hacer por dentro, nosotros lo hacemos por fuera, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya está en marcha, para hacerlo en julio o antes. El proceso de preparación ya empezó. Quienes se quieran sumar, que se sumen”.

Dentro del plan se contempla el establecimiento de una comisión técnica que estaría presidida por Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, y de otros expertos y exconsejeros electorales, como Mariclaire Acosta, Maricarmen Alanís, Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez, Rodrigo Morales y Federico Reyes Heroles.

Una vez que se tenga el resultado de las elecciones, el Frente Cívico Nacional lo presentará al bloque de partidos de oposición, para que sea valorado el perfil.

Desde marzo, las organizaciones de la sociedad, en su conjunto, presentaron a los partidos varios planteamientos sobre métodos de selección de aspirantes, perfiles y otras consideraciones.

La vocera de la organización Chalecos México, Alejandra Morán, aseguró que el perfil del candidato debe ser de preparación, honestidad, que se identifique con la gente y que se adapte a las exigencias de la sociedad, civil, y por ello, debe ser propositivo y con trabajo en tierra, y no solamente ser candidato de redes sociales.

“Tiene que hacer un trabajo territorial exhaustivo y que se adapte a una campaña fuerte como viene y luchar contra el oficialismo. La candidatura de Lilly Téllez es una utopía, ya que es una persona que viene de medios, de redes sociales, y no tiene arrastre ciudadano en tierra, además de que no se requiere un candidato que todo el tiempo esté atacando al Presidente”, explicó.

La activista dijo a este diario que se requieren candidatos reales y capaces de unir a la oposición y de concientizar y convencer a la gente, y que la participación civil debe ampliarse para que el voto sea contundente.

“La sociedad civil debe apoyar todo lo que sea a favor del país, pero sin temas de grupos, y que no busquen intereses, sino ser la voz ciudadana de la gente, ya que la ciudadanía no tiene grupos, sino desea un bien común”, agregó.

Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, coincidió en que ante el sentido de urgencia y “vacío de información” que se aprecia desde la oposición, ésta ya debería tomar acciones porque los comicios del próximo año serán “la madre de todas las batallas (y en Morena) no se va a tocar el corazón para violentar la ley y llevar a cabo una elección de Estado, ante un INE que no le ha sabido poner un alto con contundencia”.

Entre las propuestas de las organizaciones, señaló que se pide que la o el candidato cumpla con requisitos específicos, como contar con la declaración 3 de 3 contra la violencia, para que ningún agresor llegue al poder.

Insistió en su desacuerdo con el millón de firmas que propuso el PAN a los aspirantes, pues ve en este filtro una “muralla gigantesca” que dejará varios perfiles fuera. Tampoco comparte que se realicen encuestas, pues esto no diferenciará a la oposición de lo que “está fingiendo hacer el régimen”.

César Damián, secretario general de Unid@s -que agrupa a las organizaciones-, mencionó que es vital que la ciudadanía participe de manera directa.

“Hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de tener casillas, quizá alguna votación electrónica. Algún diseño de foros, donde el público esté presente, pueda interactuar y hacer preguntas de manera directa y votar de acuerdo con las respuestas y desempeño de los aspirantes”, dijo.

Damián insistió en que repetirán “hasta el cansancio” que haya piso parejo y unidad entre partidos, organizaciones, sociedad y entre los mismos aspirantes, porque “el conflicto está enfrente, no entre nuestras filas”.

Germán Martínez se apunta hacia 2024

El senador del Grupo Parlamentario Plural, Germán Martínez, anunció que si en la oposición existe una verdadera apertura para las candidaturas sin partido, se postulará para buscar la Presidencia de la República en 2024.

En entrevistas a diferentes medios electrónicos, aseguró que es “el coyote que puede atrapar al correcaminos” y que a las corcholatas “se les puede vencer, son derrotables, los conozco”.

Por eso puntualizó que si en el Frente Cívico Nacional realizan un procedimiento de verdadera apertura para los candidatos que no tengan compromisos con fuerzas políticas y sin requisitos inalcanzables, entonces sí se inscribirá.

Consideró que en 2024 la oposición no ganará con una estrategia anti AMLO, sino con propuestas para responder a las principales demandas de la población, como la redistribución de la riqueza, tema en el que dijo que le creyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y ni él ni las corcholatas lo abordan.

“(A Morena se le gana) no de frente, con propuestas, no gritando ni mentándole la madre al presidente, así no, sino con propuestas en seguridad, en salud, en educación, los maestros y los doctores deben ser el eje de vertebración, no la oferta clientelar”, manfestó.

El legislador subrayó que su propuesta es “la verdadera reconciliación, es decir, domarle la buena suerte a los privilegiados y domarle la mala suerte a los desposeídos, la reconciliación entre quienes no tienen oportunidades y quienes tienen privilegios, yo creo que debemos redistribuir la riqueza en este país, eso es en lo que creo, eso es en lo que creí y nos engañó López Obrador”.

Junto con su destape para buscar la candidatura presidencial, el político michoacano dijo que ya tiene definidas varias de sus propuestas de gobierno, que contempla, en principio, revivir el Aeropuerto de Texcoco; desaparecer “las cárceles criminales e inhumanas del Instituto Nacional de Migración” y atender los servicios de salud: “Prefiero meter medicinas a los hospitales que meter a la cárcel a Andrés Manuel”.

Germán Martínez puntualizó que no cree en el discursos de “un populismo punitivo”, por lo que no comparte el concepto de hacer campañas con anuncios de cárcel contra expresidentes ni contra nadie.