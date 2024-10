CJF ordena levantar paro y  reanudar actividades en tribunales y juzgados

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), solicitó a los trabajadores del Poder Judicial terminar el paro de labores que mantienen desde el pasado 21 de agosto.

A través de una circular, la Judicatura Federal anunció que "se deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y los juzgados del país".

La reanudación de actividades en los tribunales y juzgados del país deberá ser en los mismos horarios, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal.

#PlenoInforma | Circular 22/2024.

Se deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país. Asimismo, el CJF reafirma los compromisos con trabajadoras y trabajadoras alcanzados en los términos de la Circular 21.

CJF rechaza acciones contra paristas

El órgano rechazó que vaya a abrir un procedimiento en contra de las y los trabajadores que permanecían en paro de labores, y dijo que implementará una serie de acuerdos alcanzados de manera previa.

También afirmó que las y los trabajadores gozarán de su derecho a manifestarse, siempre y cuando, lo hagan en modalidades que "no afecten la prestación del servicio de impartición de justicia".

Recordó que los titulares de tribunales y juzgados están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa .

Supensión de actividades "no está respaldada"

Sobre el hecho de que las y los trabajadores han manifestado su deseo de continuar las manifestaciones en contra de la Reforma Judicial, sobre todo para exigir sus derechos laborales, la Judicatura afirmó que la suspensión de actividades "no está respaldada".

Esto, luego de la votación que realizó la la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el pasado 11 de octubre y donde se determinó el fin del paro de labores.

Asimismo, la Judicatura anunció que la suspensión de labores no se encuentra respaldada en el derecho burocrático , y acusó que las acciones como no reanudar labores, impedir el acceso a los edificios de los tribunales y no dar trámite a los asuntos se encuentran sin fundamento.

