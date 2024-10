CJF entrega lista de juzgadores; insaculación se realizará el sábado

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió entregar al Senado de la República el listado de juzgadores, como solicitó la Cámara alta, para que ésta convoque a la elección de jueces, magistrados y ministros en el 2025.

Un día después de que la ministra Norma Piña, presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió con los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, determinó, por mayoría de sus siete integrantes, no detener el curso de la aplicación de la reforma judicial.

En sesión privada del consejo, también se acordó, por parte de la base trabajadora del Poder Judicial, continuar con el paro de labores en forma unánime.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Judicatura decidió no atender las suspensiones que le ordenaban frenar el cumplimiento de la reforma judicial y acordó entregar las listas en los próximos días.

Los consejeros Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyves Zárate y Celia Maya García respaldaron la entrega de los listados a la Cámara alta, en tanto que quienes votaron en contra fueron la ministra presidenta Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez.

Asimismo, los trabajadores del Poder Judicial decidieron mantener el paro de labores, a 52 días de haber iniciado. Durante la reunión privada que sostuvieron con los consejeros de la Judicatura, los servidores públicos señalaron que, por el momento, no existen las condiciones para retomar sus actividades.

Sólo se han garantizado sus prestaciones hasta el cierre del 2024, explicaron. Una de sus demandas, tras la implementación de la reforma judicial, es que sean incluidas las garantías laborales en el presupuesto del 2025.

La decisión de continuar con el paro de labores de la base trabajadora, de acuerdo con uno de los voceros del comité 32 Circuitos Unidos, fue unánime.

“El paro continúa hasta este momento, no están dadas las condiciones para que volvamos a laborar y esto es un consenso que se ha llevado a la base trabajadora de todo el país, y ellos siguen firmes con esta posición”, dijo.

Luego de que el Poder Judicial de la Federación diera a conocer la determinación del Consejo de la Judicatura, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este sábado, luego de la entrega del listado de jueces y magistrados, se realizará el proceso de insaculación de los poco más de 800 puestos del Poder Judicial que serán elegidos en junio de 2025, lo cual podría durar más de 12 horas.

Al término de la sesión de ayer, el morenista explicó que será el pleno del Senado el que participe en la tómbola, a partir de las nueve de la mañana del 12 de octubre, pese a que en tribuna presentó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la presidencia de la Mesa Directiva coordinara los trabajos.

Adelantó que este jueves convocará al pleno para que el sábado se realice la tómbola de los puestos del Poder Judicial que se van a elegir el primer domingo de junio del 2025.

Después de conocer el dato de la votación del CJF, dijo: “Por cuatro votos a favor y tres en contra, el Consejo de la Judicatura Federal ha decidido entregarnos, oficialmente, la información que es pública, para llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025”.

El 16 de octubre, el Senado deberá emitir la convocatoria para la elección, para que el 31 de octubre se instalen los comités de evaluación, los cuales garantizarán que los perfiles electos sean los mejor calificados en cuanto a magistrados de Circuito y jueces de Distrito, que en total suman 818 en la primera etapa, de un total de mil 635.

“No acota a corte”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró sobre su iniciativa en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que “no acota las facultades de la Corte”.

“Reafirma lo que nosotros sostenemos y que sostienen muchos especialistas, incluso especialistas que no están a favor de la reforma, que dicen que no es posible revisar una reforma constitucional. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Tratamos de reafirmar y de evidenciar esto para que no haya mayor polémica”, declaró.

El legislador aseguró que hay quienes “traen esta jiribilla” y que “la Corte puede darle para atrás a una reforma constitucional, eso es imposible, materialmente no se puede. El Constituyente Permanente es la autoridad máxima para modificar la Constitución. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de proponer una reforma para reafirmar esto”, señaló.

El líder morenista señaló que no ha tenido oportunidad de platicarla en la plenaria, de este tema, porque han estado trabajando con otras decisiones, pero esperaba que en esta semana o la otra socializarla con los compañeros para poder impulsarla, asegurando que, si están todos en esa idea, abona para bien del tema, ya que de ese modo no cambiaría ninguna circunstancia de fondo.

Con información de Claudia Arellano