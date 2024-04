Clara Brugada pide campañas pacíficas y respetuosas.

Ante la presencia de un grupo de provocadores en la asamblea convocada esta tarde en la colonia Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón, Clara Brugada Molina reiteró su llamado a mantener la contienda en términos pacíficos y respetuosos de todas las expresiones políticas.

“No vamos a caer en provocación. No es la primera vez que pasa esto en Álvaro Obregón y hacemos un llamado a llevar de manera pacífica las campañas electorales. Queremos respeto y tenemos derecho de convocar a la ciudadanía, que no se pongan nerviosos, que las elecciones se ganan en las urnas, no generando miedo y provocaciones”, afirmó la candidata frente a casi 3 mil vecinas y vecinos que se dieron cita para escuchar su propuesta de gobierno para la demarcación.

En el evento la acompañaron el candidato a alcalde, Javier López Casarín, y todos los candidatos locales y federales a diputaciones; fue el segundo de los cuatro programados para esta jornada vespertina en la que, como todas las tardes, recorre las 16 alcaldías de la capital. La gira de este 4 de abril transcurrió y concluyó con normalidad, a pesar de este incidente.

Sobre la actuación del árbitro electoral, Brugada agregó que “vamos a pedirle al IECM que garantice la libertad política y nuestros derechos, además de que ya ponga un alto a la violencia, autoritarismo y la intolerancia características de los políticos del PRI, como Lía Limón, que hoy es candidata por ese partido. No se pueden permitir las agresiones a compañeros de Morena ni de ningún otro instituto político”.

JVR