Claudia Sheinbaum apuesta por una transformación con rostro de mujer │VIDEO

‘’Hoy con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Cuarta Transformación también hay una transformación para las mujeres’’, señaló Claudia Sheinbaum como un eje fundamental del movimiento de la 4T durante un encuentro con mujeres esta tarde en Motul, Yucatán, pues aseveró que ‘’el México con ´M´ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres’’.

Durante su mensaje Sheinbaum Pardo destacó que en tierras yucatecas la lucha por los derechos de las mujeres es algo que vive en su historia, pues es la tierra de Elvia Carrillo Puerto, una incansable defensora de la igualdad sustantiva a quien describió como ‘’una mujer de principios, revolucionaria, feminista, que luchó por la justicia social y por los derechos de todas las mujeres mexicanas’’.

“A veces en la historia de México se les deja a un lado, pocas veces se habla de las heroínas y Elvia Carrillo Puerto es una mujer que se adelantó a su época y que pidió lo mínimo que se puede pedir a las mujeres, que seamos tratadas como personas, no como algo inferior”, expresó.

Claudia Sheinbaum destacó que en tierras yucatecas la lucha por los derechos de las mujeres es algo que vive en su historia, Video: Especial

Claudia Sheinbaum, destacó que aún hay mucho camino por recorrer, en especial porque aseveró que aunque hoy en día hay mujeres en los grandes puestos de decisiones, la lucha por la igualdad y la no discriminación son los cimientos de la gran transformación que vive el pueblo de México, por lo que hizo hincapié en la necesidad de darle continuidad al gran cambio.

’’Todavía hay violencia contra las mujeres y esa violencia no va a terminar hasta que no acabe la discriminación, en todas su formas, por el color de la piel, por la clase social, por género, por sexo y en particular la discriminación contra las mujeres’’.

Al comienzo del evento, grupos de mujeres reconocieron el trabajo de Claudia Sheinbaum al obsequiarle un busto de Elvia Carrillo Puerto, además la destacaron como uno de los grandes ejemplos de que hoy en día las mujeres rompen paradigmas en México.

‘’Estoy segura que gracias a grandes mujeres, a su resiliencia, fuerza y valentía en las batallas por nuestros derechos, podemos no solo votar, sino que también ser votadas y ver el nombre de futuras regidoras, síndicos, alcaldesas, diputados y presidentas en la boleta como estoy segura que será usted… las mujeres somos la esperanza de México", concluyeron.

Leo