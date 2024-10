Claudia Sheinbaum descarta reunirse con oposición: 'Yo voy a dialogar con el pueblo'

La Presidenta Claudia Sheinbaum, de gira por Querétaro, aseguró que durante su sexenio solo se reunirá con gobernadores y con el pueblo de México, más no con dirigentes de partidos políticos opositores.

Remitió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el dialogo con la oposición: “La secretaria de Gobernación ahí está para cualquier tema. Personalmente, yo voy a estar dialogando con el pueblo de México, viendo a todo el país”.

En una conferencia de prensa ofrecida a medios estatales, la Presidenta aseguró que desde su perspectiva, de eso debe encargarse la Secretaría de Gobernación pues consideró que “ella tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua, hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie".

Este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Foto: portal.queretaro.gob.mx

Sheinbaum no descarta reuniones con gobernadores

La relación con la oposición dijo, “tiene que ver con ese proceso democrático". Insistió que tiene la responsabilidad de “cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de Gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida”.

Por otro lado, la mandataria federal afirmó que el trato con los gobernadores de las entidades debe ser de respeto :

“El Gobierno en su esquema trabajará con lo que se tenga que trabajar para la gobernabilidad del País. Con los gobernadores hay que trabajar, eso sí. Mientras haya una relación de respeto, siempre trabajaremos juntos, independientemente del origen político de donde vengamos”, señaló.

Reforzarán coordinación con corporaciones estatales para combatir la inseguridad

En torno a la estrategia de seguridad, la mandataria federal, expuso, se intensificará la coordinación con las corporaciones estatales de seguridad que permita fortalecer las acciones de combate a los grupos delictivos. “Se trata de buscar una estrategia de blindaje, que permita reducir los niveles de violencia”.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, por su parte, destacó que en días pasados luego de hechos delictivos, recibió la llamada del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch para solicitar información. Dijo que era “una señal de mayor coordinación”.

