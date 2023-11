Claudia Sheinbaum presenta equipo de precampaña rumbo a la Presidencia de la República

La precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentaron al equipo de precampaña para la Presidencia de la República rumbo a las elecciones de 2024.

“Es un equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación. Un equipo que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad, mientras la oposición se está dividiendo, aquí vamos juntos y juntas por la transformación”, resaltó la precandidata en conferencia de prensa conjunta.

Asimismo, destacó que permanece la unidad “con los partidos que nos están acompañando, por supuesto: Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde”.

Las y los integrantes del equipo de precampaña a la Presidencia de la República son los siguientes:

Mario Delgado Carrillo, coordinador de precampaña; Adán Augusto López Hernández, coordinador político; Ricardo Monreal Ávila, coordinador de enlace territorial; Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles; Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de voceros; Jesús Valdés Peña, coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior; Citlalli Hernández Mora, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas; Renata Turrent Hegewisch, coordinadora de enlace con sectores académicos; Regina Orozco Mora, coordinadora de enlace con la comunidad cultural y Esthela Damián Peralta, coordinadora de giras.

Por su parte, el coordinador de precampaña, Mario Delgado, agradeció la confianza de la precandidata Claudia Sheinbaum, y aseguró que el equipo no fallará. “Es un honor trabajar al lado de todas y todos quienes integran este gran equipo. No vamos a fallar”.

El líder morenista añadió que la tarea del equipo es la de “organizar y movilizar a la gente para que tengamos el triunfo en las elecciones, formar comités en todas las secciones electorales y tener representantes en todas las casillas del país, así como seguir sumando más gente a nuestro movimiento”.

Destacó que las metas para el 2024 serán ganar la Presidencia de la República, las ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la mayoría en el Congreso de la Unión, así como acelerar la revolución de las conciencias. “Como militantes del obradorismo reiteramos nuestro compromiso de seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y seguiremos su invitación a no dormir, no comer y no parar hasta lograr el triunfo el próximo 2 de junio”.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a todas y todos los integrantes del equipo. “Me siento muy honrada de que todos hayan aceptado, todos y todas. Es realmente un equipo muy sólido y vamos a seguir caminando hacia adelante”.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

fgr