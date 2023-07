Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ser nombrada 'Nana' de la comunidad purépecha de Michoacán.

‘’Hace 40 años aprendí que el pueblo de México está en el corazón de los pueblos indígenas, hace 40 años aprendí que solo viviendo y caminando lo que sufren otros puede uno entender la necesidad de la Transformación’’, aseguró Claudia Sheinbaum tras ser nombrada como ‘’Nana’’ de las comunidades purépechas por el Consejo Supremo Indígena conformado por las cuatro etnias del estado de Michoacán en un acto histórico como signo de reconocimiento del apoyo que ha brindado a través de la historia a estas regiones.

Sheinbaum Pardo, destacó que los pueblos indígenas son esencia, resistencia de México, por lo que aseguró que siempre luchará por garantizarles una vida digna y de acceso a todos los derechos, pues subrayó que juntos caminan por la Transformación.

‘’La esencia de lo que nos junta es el corazón, cuando uno lucha por un México más justo, cuando uno lucha por que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, a la salud, porque cada mexicano y mexicana tenga acceso a una vida digna y al mismo tiempo siga conservando sus tradiciones, su vida, su familia, su historia, en realidad, uno no solo lucha con la palabra, con el caminar, uno lucha con el corazón’’, comentó.

Acompañada de agrupaciones de académicos, culturales, así como adultos mayores que representan una autoridad en la comunidad, Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en recibir este nombramiento, cuyo significado es mujer que protege o mujer que cuida.

‘’Nana es la mujer que ha asumido algún cargo en la comunidad .. nosotros aquí hemos tomado un acuerdo en decirle "Nana" Claudia, porque se lo ha ganando’’, destacaron liderazgos purépechas, tras recordar que dicho nombramiento acompaña al que posee Lázaro Cárdenas como ‘’Tata’’, quien fue considerado como padre de las comunidades originarias de Michoacán.

Previo a su designación, mujeres de la región la vistieron con el traje de gala tradicional, el cual es utilizado en momentos especiales como antes del casamiento ya que se trata de un vestuario que simboliza la honorabilidad, ‘’nosotros el día de hoy preparamos a la doctora para entregarla a una sociedad porque sabemos que ella va a resistir y que será una digna representante de la población indígena a nivel nacional’’, destacó Elvira Méndez Bautista, representante del pueblo originario purépecha.

Dicha investidura fue realizada en el primer hogar en donde como estudiante universitaria construyó una estufa de leña que ayudaría a los habitantes de la entidad a realizar una de las actividades más cotidianas, cocinar, sin que esto representase un riesgo para la salud o el medio ambiente, un hecho que fue clave.

‘’Vivió en esta población, en las condiciones en las que hace 40 años todas las personas vivíamos, en una comunidad donde no había calles pavimentadas, en donde no había agua, en donde no había camas, en donde ella se queda en donde guardaban el maíz, hoy la veo y la vemos todos resistir todas las adversidades, porque así resistimos las mujeres indígenas’’, recordó Méndez Bautista.

Hace ya muchos años, cuando estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con un grupo de compañer@s, decidimos trabajar en la meseta purépecha construyendo estufas de leña. En Cheranástico, llegábamos a casa del maestro Pedro Márquez, quién lamentablente falleció hace… pic.twitter.com/1RxobWI7eC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 28, 2023

Así mismo,junto a los habitantes de la comunidad Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por las calles de Cheranástico, con música, abrazos, bailes y porras, como suele acostumbrarse en la región en momentos de alegría, júbilo y celebración.

Con este acto Claudia Sheinbaum forma parte de un momento sin precedentes para Cheranástico y sus alrededores, pues las mujeres cobran un nuevo papel protagónico en las asambleas de organización en las que se toman las decisiones más importantes a nivel político y religioso de las sociedades purépechas.

Durante el encuentro, Sheinbaum Pardo presenció la actuación de la orquesta y coro ‘’Aire Nuevo’’ conformada por niños purépechas, además fue parte de la tradicional danza del Panadero, que representa la unidad de los pueblos originarios.

