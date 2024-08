Claudia Sheinbaum: La transparencia no requiere grandes organismos

Aunque afirmó que habrá diálogo con quienes lo soliciten como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), , la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que, en su opinión, la transparencia en el país no requiere que haya organismos.

MÁS INFORMACIÓN Inai alista sus foros en contra de su extinción

Cuestionada sobre el llamado que hizo el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Adrián Alcalá, para que se les escuche con motivo de la reforma para desaparecer los órganos autónomos, cuestionó cuál sería el sentido de tal encuentro en caso de que se concrete.

Podríamos reunirnos, pero el tema central es qué objetivo tiene esa reunión. Siempre vamos a tener diálogo y por supuesto, nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tendrá diálogo con todos aquellos que quieran tener diálogo y en la medida de lo posible lo haré personal Claudia Sheinbaum

Además, insistió en que la decisión de convocar a nuevos foros sobre el tema corresponde al Congreso de la Unión.

“Tendría que verlo ahí el Congreso, si se hacen una serie de foros en particular para este tema. Yo pienso, lo he dicho varias veces, el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum recordó algunos de los señalamientos que hizo en campaña sobre el tema, como acusar que su entonces contrincante, Xóchitl Gálvez, supuestamente tuvo contratos con el órgano de transparencia.

El tener grandes institutos, que ocurrió en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y seguía habiendo. En el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI y se encontraron características de corrupción Claudia Sheinbaum

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR