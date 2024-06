CNTE vulnera cerco de Palacio Nacional y choca con la Policía

En otra acción de protesta, profesores de la CNTE vulneraron este martes el cerco de vallas que protege el Palacio Nacional, se enfrentaron a golpes con policías capitalinos y rompieron el vidrio de una puerta del recinto presidencial, a pesar de que una comisión de ellos había sostenido un diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y de que recibirán un pago individual de siete mil 500 pesos.

En el “portazo”, el magisterio disidente de la sección 22 rompió los cristales de la entrada exclusiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador y se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Afuera de Palacio Nacional, los maestros realizaban un posicionamiento condenatorio en torno a la violencia vivida por sus compañeros en Oaxaca cuando, entre gritos, comenzaron a arrojar objetos, entre ellos una valla de popotillo con la que rompieron los cristales de la entrada exclusiva del mandatario federal.

Elementos de la SSC encapsularon al magisterio disidente y arrancó el enfrentamiento, en el que se valieron de extintores para intentar dispersar la manifestación. Luego de liberarse, arribó otro grupo de maestros para apoyarlos. Ellos lanzaron piedras que obtuvieron de las jardineras aledañas a la valla humana creada por el cuerpo antimotines, el cual ya bloqueaba el acceso a la calle de Corregidora.

En la ciudad de Oaxaca, docentes de la CNTE se enfrentaron con transportistas. Foto: Cuartoscuro

El saldo del enfrentamiento fue de 10 heridos del lado de la disidencia magisterial, según Luis Alberto López Pasos, vocero de la Sección 22 de la CNTE. Aseguró que uno de los maestros sufrió una fractura de hombro y otros más requirieron puntadas en la cabeza.

Efraín Picasso Pérez, maestro de la Sección 22, dijo a La Razón que durante el enfrentamiento sufrió un golpe con un escudo, de parte de los cuerpos antimotines.

“Nosotros llegamos y exigimos un alto a la violencia que nuestros compañeros en Oaxaca estaban sufriendo. De repente, unos policías llegaron por la parte de atrás, nos quisieron encapsular y retrocedimos. Un policía dio la señal para que se vinieran sobres y entonces yo sólo levanté los brazos, luego me cubrí porque dos policías se me juntaron y uno de ellos me pegó con el filo del escudo”, dijo.

Agreden a maestros. En Oaxaca, profesores integrantes de la Sección 22 fueron aparentemente agredidos por pobladores en San Juan Bautista, uno de los municipios conurbados a la capital de la entidad, cuando locatarios intentaron retirar la manifestación de los profesores en la calle Francisco I. Madero, contigua al Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, lo que provocó la cancelación de 30 vuelos.

De acuerdo con información local, los habitantes agredieron a pedradas a los maestros, además de arribar con palos y machetes, e incluso con disparos de armas de fuego. Según reportes ofrecidos por maestros, hay dos personas heridas, una de un presunto disparo en la pierna.

AMLO y la CNTE. Tras más de tres horas en Palacio Nacional y antes de los enfrentamientos, la coordinadora consiguió, en la mesa de trabajo que mantuvo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la gestión de una cita con la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, con el fin de dar seguimiento a las demandas que no fueron resueltas en el sexenio que está por concluir. “El Presidente actual, la Presidenta electa y la comisión negociadora; así va a ser la reunión. Nos dijeron que el martes nos dan la fecha, pero es importante para que se asuman compromisos, de ahí la importancia de este paro durante la coyuntura electoral. Pasó el 2 de junio y seguimos, y es una muestra de decirle al que se va que aquí estamos y al que viene que aquí seguimos”, explicó Isael González, dirigente de la Sección 7.

De igual forma, los maestros y maestras de la CNTE comentaron que en esta reunión se retomaron los compromisos por parte del Ejecutivo federal y otras instancias de gobierno para resolver sus demandas. Hicieron mención que el Presidente presentará, el próximo martes, una iniciativa que contempla una mejora en las jubilaciones.

PAGO EXTRAORDINARIO. Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, informó que, tras una reunión con autoridades de la SEP, el magisterio disidente de las secciones 9 y 10 recibirá un pago extraordinario de alrededor de siete mil 500 pesos.

Este pago se realizará en tres exhibiciones entre los meses de julio, octubre y noviembre. Cada uno de los pagos constará de dos mil 500 pesos y los recursos para cubrirlo son ahorros de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).