Sí colaboran en caso: AMLO defiende a Sedena y Marina de acusación del GIEI.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las secretarías de la Defensa Nacional (Semar) y de Marina (semar) no hayan colaborado con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras afirmar que no habrá impunidad en el caso y se está actuando, agregó que hasta ahora hay 115 detenidos que no son funcionarios menores o “personas de pocas influencias”, entre las que están el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, así como dos generales.

En el último informe presentado por el GIEI, se acusó a las Fuerzas Armadas de ocultar información sobre los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Padres y estudiantes marcharon el miércoles, en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

“No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad.

“Que una cosa son las instituciones y otra los funcionarios, y no por el mal comportamiento de un funcionario se va a manchar toda una institución. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario”, afirmó en conferencia

Acusó que algunos quisieran socavar instituciones como la Semar y la Sedena, que son muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano.

“Di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante”, insistió el mandatario, y ratificó que cumplirá su compromiso de campaña asumido con los familiares de las víctimas para dar con su paradero y que no haya impunidad, después de que se logró romper “el pacto de silencio”.

Refirió que sí se reunirá con los padres de familia de los 43 jóvenes normalistas cuando se tenga nueva información.

“Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado ‘pacto de silencio’, y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir avanzando; están abiertas las investigaciones.

“Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de responsables pero, ¿si no encontramos a los jóvenes? Entonces, estamos trabajando en eso todos los días, buscando encontrar a los jóvenes”, sostuvo.

Cuestionado sobre la presunta participación de personas involucradas en el caso Ayotzinapa y que ahora están en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Presidente declaró que se puede acusar a diestra y siniestra, pero todo apegado al marco de la ley, con pruebas, para poder proceder.

“Se puede decir lo que tú estás mencionando ahora: ‘Hay en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Procuraduría de la Ciudad de México o en otras dependencias, responsables’, pero si fuese así, ya estarían en la cárcel”, puntualizó.

Luego de reconocer que de eso no tenía información, denunció que de todo este caso de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi nueve años, “se quiere sacar raja”.

“En estos tiempos se quiere sacar raja, y es indignante y muy doloroso que con estos casos lamentables se quiera hacer politiquería, sobre todo los que están en contra de nosotros, nada más que cada vez enseñan más el cobre; pero nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral”, finalizó.

Atienden recomendaciones

Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, informó que el Gobierno en su conjunto y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) analizan el sexto informe del GIEI y “atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo”.

En un comunicado, dijo que de las 30 recomendaciones, ocho son sobre la investigación exhaustivaa; cinco de la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de autoridades; tres, por búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la reparación y la no repetición.

CNDH se reactiva para seguir su indagatoria

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) las actuaciones entregadas por ese grupo, para continuar los trabajos de investigación desde ese órgano autónomo.

Lo anterior, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe de actividadess.

Además, se suma la exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, de tener una reunión inmediata con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar las investigaciones desde las líneas que dejó el GIEI.

Con este contexto, DIJO que existen actuaciones pendientes de continuar y que son trascendentes para la investigación, por lo que pidió las constancias de esas actuaciones con las que cuente, llevadas a cabo por el GIEI durante su estancia en el país, y aquellas derivadas de su trabajo que sirvan para el esclarecimiento de la verdad y justicia demandadas.

Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la emisión del sexto y último Informe del GIEI, pero lamentó que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes.

Con información de Jorge Butrón