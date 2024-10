Comisión Europea condena asesinado de sacerdote en Chiapas

La Comisión Europea en México externó una condena en contra del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, quien fue ultimado este fin de semana en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en donde a últimos meses se le conoció por intentar mediar la situación de violencia que padecen las comunidades ante el crimen.

Advirtieron que este hecho “muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos defensores de los derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos”.

Desde dicha delegación, así como las embajadas de Noruega y Suiza, se manifestó la preocupación por la impunidad que, afirma, persiste en los casos relacionados a los asesinatos de defensores y periodistas.

Exigieron a todas las autoridades involucradas a garantizar la protección de las personas defensoras, para que ejerzan sus actividades sin que su vida se ponga en riesgo y así evitar que haya “zonas de silencio donde ninguna persona defensora o periodista se atreva a trabajar”.

“Nuestro llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos. Animamos a las autoridades mexicanas a seguir avanzando en la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de las herramientas existentes, como el Mecanismo de Protección, y a mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”, señalaron.

⚠️ Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez

🔗 https://t.co/506FgKbyGj#ProtejamosSusVoces pic.twitter.com/LzO6CG06r8 — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) October 22, 2024

FGR atrae la investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación sobre el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ultimado este fin de semana en Chiapas, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La mandataria negó que la comunidad en aquel estado esté al borde de una guerra civil, pese a lo cual aseguró que ya se trabaja para atender la situación que viven los habitantes.

“No, no lo creo por la información que tenemos es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos, pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando; para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, dijo.

