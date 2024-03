Se compromete Máynez a pacificar el país en seis años

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, fijó un plazo de seis años para iniciar la pacificación del país, a través de una estrategia de seguridad que construya la justicia, termine la impunidad y proteja a las mujeres y niños. Además, aseguró que le va a dar la vuelta a la contienda jugando limpio.

Durante su arranque de campaña en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, criticó las políticas de los gobiernos emanados del PRI, PAN y Morena, a quienes reprochó la ola de inseguridad que afecta a los mexicanos.

“Voy a hacer frente y asumo la responsabilidad que, en seis años, iniciaré la pacificación de México e iniciaré la construcción de justicia; acabar con la impunidad, acabar con la violencia contra mujeres y niñas, lo asumo porque a mí nadie me obligó a ser candidato”, aseveró.

Mencionó que el PAN y el PRI no se pueden comprometer a arreglar la seguridad del país, cuando fueron ellos quienes la iniciaron; además, comentó que la inseguridad no se arregla con una “carcelota”, como propuso la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ya que las prisiones del país están llenas de inocentes, mientras que los delincuentes siguen en las calles.

“El problema de la seguridad no se arregla con una carcelota, pero eso no lo puede prometer el PAN o el PRI, ya que ellos comenzaron esta tragedia, ya que las cárceles están llenas de inocentes; ese es el modelo que nos han dicho y que no funciona”, explicó. Ante miles de personas que abarrotaron la plaza principal de esa localidad y acompañado por el candidato a gobernador por Jalisco, Pablo Lemus, y el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, dijo que mucha gente votó por Morena porque pensó que iban a cambiar las cosas, cuando en realidad empeoraron el panorama.

Además, agradeció la labor que realizan las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad y precisó que, sin un marco legal adecuado, han dado hasta la vida por los mexicanos.

“Mucha gente votó por Morena porque pensó que iba a cambiar, pero profundizaron la crisis, pero no es culpa de las Fuerzas Armadas, pero, aun así, sin protección legal, han dado la cara por nosotros y, muchos de ellos, han pagado con su vida las decisiones de la clase política cobarde, por eso la seguridad no se resuelve con promesas, sino con voluntad.”

Álvarez Máynez dijo que a los políticos los cuidan las personas de seguridad, mientras que a los ciudadanos nadie, por lo que, dijo, desea un país mejor, ya que a uno de sus familiares lo asesinaron y teme por el futuro de sus hijos; por ello, se comprometió a proteger a cada uno de los mexicanos que han sido afectados por “una fallida estrategia de seguridad”.

El emecista dijo que muchos políticos no quieren entrarle al tema de la inseguridad, pero aclaró que para eso están, para devolver la tranquilidad a la gente, la felicidad y para que puedan vivir en paz.

Arremetió contra las candidatas de Morena y de la coalición Fuerza y Corazón por México, al acusar que desde hace meses iniciaron sus campañas, violando la ley y gastando miles de pesos a la mala.