“Es hora de seguir conquistando la esperanza”, asegura Sheinbaum

Ante un Zócalo abarrotado por simpatizantes que llegaron provenientes de las 32 entidades federativas, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “es la hora de seguir conquistando la esperanza”, y aseveró que su obligación es conducir al país hacia el camino de la paz, la seguridad y la justicia.

“Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la Transformación lo vamos a construir juntas y juntos. ¡Somos pueblo, con el pueblo y para el pueblo! ¡Vamos pueblo! Esta es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir”, exclamó.

Fue poco después de las 17:00 horas que la abanderada arribó al Zócalo de la Ciudad de México, donde extendió ante los miles de asistentes la lista de los 100 compromisos con los que recorrerá el territorio mexicano los próximos 90 días, en busca del máximo cargo del país.

Un templete colocado frente a la Catedral Metropolitana, que dejó a la izquierda la actual residencia del titular del Poder Ejecutivo federal, fue el punto sobre el que Sheinbaum Pardo dijo tener claro que le tocará “guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional, que ha cambiado para bien la historia de nuestro país”.

“Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga.

“A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos: Vamos a cuidar su legado y sepa, Presidente, que el cierre de su Gobierno será espectacular, porque una vez más, con el pueblo de México, estaremos haciendo historia”, exclamó.

. Gráfico: La Razón de México

La exmandataria capitalina afirmó que con la llegada del Presidente en 2018 y el inicio de lo que la 4T nombró el “humanismo mexicano”, se puso en marcha un modelo de Gobierno que consiguió aumentar el empleo formal, un peso fuerte, reducción de la pobreza, disminución de las desigualdades, poniendo siempre por delante a los más pobres.

Aunque aseguró que en este sexenio se ha avanzado, apuntó que aún falta mucho por hacer en beneficio de la población.

“Este 2 de junio el pueblo de México tomará una decisión histórica. Sólo hay dos caminos a tomar este 2 de junio: uno, que siga la transformación; el otro, que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México, que siga la transformación o que regrese la corrupción?”, preguntó.

Entre los cien compromisos enlistados, afirmó que, de llegar a la Presidencia, se someterá a la revocación de mandato y se impulsarán las consultas a la población, así como las propuestas para reformar el sistema electoral con las que la 4T afirma que garantizará la democracia.

En este contexto, anunció la intención por presentar una reforma con la que se afiance la no reelección para ningún cargo de elección popular a partir del 2030.

Entre otros puntos no dados a conocer antes, propuso crear un programa para mujeres entre 60 y 64 años de edad que recibirían un apoyo económico bimestral equivalente a la mitad de la pensión que reciben los adultos mayores.

Este 2 de junio el pueblo de México tomará una decisión histórica. Sólo hay dos caminos a tomar este 2 de junio: uno, que siga la transformación; el otro, que regrese la corrupción

Claudia Sheinbaum

Candidata presidencial de SHH

En más sobre apoyos, planteó la meta de duplicar las becas a estudiantes universitarios; además, hacer que todos los sistemas de educación superior sean gratuitos, pues dijo que su sueño es que se pueda atender a 300 mil estudiantes más.

Al hablar de una “república sana”, aseguró que todo mexicano desde el nacimiento estará asegurado en el Servicio Público de Salud para el Bienestar y que se impulsará la digitalización del proceso logístico para la atención y abasto de medicamentos.

También presentó otros proyectos como Salud casa por casa, Programa de Salud para el Bienestar, y se fijó metas como construir 500 mil viviendas cerca de los principales centros de trabajo.

En materia de justicia, planteó una iniciativa para garantizar que la igualdad sustantiva sea constitucional, para que los agresores salgan de casa, para garantizar refugios y también se promoverá que haya fiscalías especializadas en feminicidios, de manera que también sea obligatorio que cualquier homicidio de una mujer sea investigado como feminicidio.

Sheinbaum Pardo ratificó su respaldo a las iniciativas recientemente enviadas por el Presidente en materia de salario digno, bienestar animal, energía, así como los proyectos de infraestructura estratégicos.

Asimismo, propuso poner en órbita un satélite mexicano que contribuya a las comunicaciones, poner en marcha proyecto para garantizar el abasto de agua y defender la soberanía nacional, pues reiteró que la relación con otros países, como Estados Unidos, es de cooperación, mas no de subordinación.

“De que vamos a llegar, vamos a llegar el 2 de junio. Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación”, exclamó.