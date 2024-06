Consejera ve “oligarquía”

Y hablando de la Reforma Judicial, nos piden no perder de vista lo que planteó la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Estela Ríos, quien enfiló baterías en favor del ajuste constitucional con el argumento de que el Poder Judicial se ha convertido, dijo, en una oligarquía. La base de su argumento, nos cuentan, es la decisión de los ministros de la Corte de frenar varias reformas constitucionales aprobadas por la mayoría legislativa de Morena y sus partidos afines. “La mayoría del Congreso decidió llevar a cabo ciertas reformas y resulta que la Suprema Corte dice: no funciona, y se impone, fíjese ocho personas se imponen a la voluntad de cuántos diputados y cuántos senadores”, señaló. Para la funcionaria de la Presidencia, como no podía ser de otra manera, este eventual ajuste no generará ni inestabilidad ni autoritarismo, ni tampoco romperá con la independencia de poderes. Ahí es por donde vienen los señalamientos, nos hacen ver.