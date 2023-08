Consejería aprovecha impugnaciones y apunta contra Xóchitl Gálvez

La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal apuntó en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, tras acusarla de frenar, de manera “torpe e indebida”, junto con otros legisladores como Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, la discusión y votación de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo.

“Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”, denunció.

La Consejería se refería a los legisladores de oposición que el pasado 28 de abril trataron de impedir el debate parlamentario, en el que Morena y sus aliados aprobaron una veintena de reformas —entre las que está la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos—, a las que solamente se le dieron entre 10 y 15 minutos para su aval, en una jornada que se conoció como el “viernes negro”.

En un comunicado, la Consejería agregó que, por demás ilegítima, los senadores que suscribieron la acción de inconstitucionalidad posterior en contra de la llamada “ley fentanilo”, reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede.

“Fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República. Es público y notorio que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución o leyes promovidas por la mayoría legislativa o por el Ejecutivo federal, en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara alta.

“Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, aseguró en su posicionamiento.

La dependencia destacó que declarar la invalidez de la reforma a dicha ley implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias.

Por ello, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) imparcialidad en su resolución, sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de oposición contra la citada reforma en materia de control de sustancias, ya que no se puede tomar en cuenta un reclamo ilegítimo de una minoría donde la senadora Xóchitl Gálvez y otros legisladores se negaron a participar en el debate parlamentario, recalcó.

En ese contexto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal acompañó su posicionamiento con una fotografía donde aparecen acostados al pie de la Mesa Directiva del Senado los legisladores Gálvez, Gustavo Madero y el independiente Emilio Álvarez Icaza, cuando participaron en la “pijamada”.

Solicitó a la SCJN tomar en cuenta las “conductas antidemocráticas” de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado avaló en forma “legítima” y, en consecuencia, debe reconocer la validez del decreto impugnado.

El pronunciamiento se da en el contexto del proceso preelectoral, en el que la senadora Xóchitl Gálvez es una de las contendientes, y luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió establecer medidas cautelares a todas las autoridades, federales y locales, que prohíben mencionar a los aspirantes presidenciales.

Gálvez rechaza dichos

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, rechazó que el bloque opositor se negara a debatir las leyes, incluida la del fentanilo, como acusó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Entrevistada en León, Guanajuato, aseveró que fueron los senadores de la mayoría legislativa los que se fueron a la sede de Xicoténcatl a “esconderse” en un proceso violatorio de los procesos que corresponden a la Cámara alta.

“Nosotros estuvimos en el Senado y ellos fueron a esconderse a Xicoténcatl y sabíamos que ese proceso era violatorio y ellos decidieron hacerlo en lo oscurito, en el patio, sin los elementos necesarios, nosotros sí queremos debatir, pero en el Senado de la República”, indicó.

La aspirante del Frente Amplio por México aseveró que si Morena y sus aliados realmente quieren debatir sobre la Ley del Fentanilo y las otras que refirió la Consejería Jurídica, entonces que se preparen para hacerlo en el próximo periodo ordinario de sesiones, pero no a escondidas.

“Debatamos de nuevo la ley en septiembre, yo creo que podemos ponernos de acuerdo, pero de frente, no a escondidas”, manifestó.

Anestesiólogo no debe temer, afirma AMLO

El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el anestesiólogo Gustavo Aguirre, detenido en Los Cabos, Baja California Sur, por comprar fentanilo para fines médicos, vía aplicación, no debe preocuparse si lo hizo con ese fin.

“O sea, si no cometió ningún delito, no tiene nada que temer, porque no se cometen injusticias en el Gobierno nuestro. Y aunque corresponda a la fiscalía o al Poder Judicial, que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras, nosotros aquí lo denunciamos, si es una injusticia”, afirmó.

En conferencia de prensa mañanera, en el marco de la presentación del Pulso de la Salud, señaló que se haga la investigación y hay que esperar a ver qué sucede, la autoridad competente va a resolver y hay que tener confianza en eso.

“Si no lo hizo con propósitos de distribuirlo de manera ilegal, no tiene por qué preocuparse”, insistió tras dejar en claro que, en la 4T “no hacemos actos arbitrarios, o sea no, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo”.

Ante los titulares del IMSS, Zoé Robledo; de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, ratificó que su administración está actuando para evitar el tráfico de drogas.