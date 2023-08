AMLO señala que árbitros lo “infraccionan mucho”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los reporteros que ya no le pregunten de temas electorales, partidos políticos o candidatos porque “esos del INE y del Tribunal Electoral me están infraccionando mucho”.

Luego de reiterar su acusación contra los órganos electorales que “no quieren que hable de nada”, el primer mandatario declinó hacer un llamado a los diversos candidatos para que transparenten sus gastos en bardas y espectaculares.

“No, no me corresponde a mí eso. Eso es del INE y del Tribunal Electoral, yo no sé si por mencionarlos me vaya a ir mal, ya no quiero tocarlos con nada, porque me están infraccionando mucho, ya quieren que no hable de nada”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa mañanera.

A pesar de que utiliza su sección “No lo digo yo” para responder asuntos electorales, el tabasqueño dijo en tono de broma que luego “me la cargan a mí”. Por ello, insistió en llamar a los reporteros a que no le pregunten de eso: “Ya no me estén preguntando de eso ustedes”.