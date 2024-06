Consejeros defienden resultados y proceso electoral; reprueban acusaciones contra INE

Frente a las acusaciones de un supuesto fraude y la puesta en duda de los resultados preliminares revelados por el Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros electorales defendieron la conducción que este órgano dio a los comicios y reprobaron los señalamientos que diversos actores políticos han hecho al respecto.

Para el consejero Uuc-Kib Espadas, se ha emprendido una campaña de desprestigio en contra del INE, como la fuerza que recobró estos días la renuncia del responsable de informática que ocurrió desde el año pasado; como la aseveración de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue “asaltado”.

En el @INEMexico recibimos el informe sobre la instalación de los consejos locales y distritales para la realización de cómputos distritales que generarán los resultados electorales finales de las #Elecciones2024México



Estos cómputos pueden seguirse en 👉🏻 https://t.co/DG6gmSdRH5 pic.twitter.com/heYqdMw3ju — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) June 5, 2024

A este tipo de señalamientos los consideró “afirmaciones falaces de mala fe” y tildó de “despreciable” el enojo de quienes, estando equivocadas, aseguran un fraude.

Aunque afirmó que no hubo equidad en la contienda, dijo al PAN y PRI que hoy no se vale reclamar la futura conformación del Congreso, ya que ésta resultará de reglas que cuando ellos estuvieron en el poder no quisieron cambiar para que hubiera una representación directa de las fuerzas políticas en el país.

📊Hoy a las 8:00 horas iniciaron los #CómputosDistritales de la elección en los 300 Consejos Distritales del @INEMexico.



Sigue la transmisión a través de YouTube en: https://t.co/nyeaYeSov6



Consulta la página del INE: https://t.co/DG6gmSdRH5 pic.twitter.com/RsnBK9a73e — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) June 5, 2024

La consejera Carla Humphrey apuntó que el INE cumplió con la responsabilidad de seguir cada una de las reglas que marca la ley para la realización de las elecciones, y las diversas áreas hicieron lo propio al enfocarse en aplicar y guiar estos comicios con base en la Constitución y la ley.

Más información INE aún no tiene quejas por narcofinanciamiento

Jaime Rivera señaló que el diseño normativo de las elecciones hacen imposible un fraude, como el que, sostuvo, no ha ocurrido en casi tres décadas desde las que se cuenta con esta autoridad electoral.

“¿Cómo asumir la derrota y la victoria? Con espíritu democrático, los que pierden deben aceptar la derrota sin declinar a su derecho de impugnar lo que les parezca fuera de la norma democrática. El vencedor, asmir la victoria sin avasallar las minorías que no son pequeños grupos arrinconados, suman casi 24 millones de votos”, dijo.

Luego de repasar la numeralia de ciudadanos que colaboraron para en la realización de la jornada y señalar que los mismos partidos supervisaron las casillas, Dania Ravel recordó que los recuentos, como el que se hará ahora y que ayer causó polémica, no obedecen a algo extraordinario o dependa de la voluntad del INE, sino que obedece a lo que marca la ley.

Arturo Castillo secundó el llamado a la calma que por la mañana lanzó la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Invitó a la ciudadanaía, a los actores políticos a conservar la calma en el sentido de que el sistema electoral mexicano está bien diseñado para dotar de certeza y para que todas y todos estén tranquilos de que los resultados fueron reflejo fiel de la voluntad que expresó la ciudadanía.

A los partidos, dijo que si tienen dudas sobre lo arrojado por el PREP deben tener tranquilidad porque estos sólo son informativos y no tienen efecto legal; para el caso de inconformidad con lo que más adelante indiquen los cómputos distritales, mencionó que también podrían ser impugnados.

Claudia Zavala compartió esto al recalcar que, además, cada paso dado por el INE fue observado por los propios partidos, y cada uno está “colmado de transparencia, certeza y objetividad”-

Finalmente, Rita Bell instó a la calma y pidió a los partidos generar la confianza así como cuidar las formas ante la ciudadanía.

