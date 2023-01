“Consejeros, quienes arriesgan elecciones”

Por segundo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confrontó a los consejeros del INE, a quienes señaló de ser ellos en todo caso, y no el Plan B de la Reforma Electoral, quienes colocan en riesgo los procesos electorales, con delitos que se permiten en la institución.

“El pueblo es quien garantiza que haya democracia y están inflando un problema que no existe (...) ahora porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo (a las autoridades electorales) porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta.

“Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Qué no son éstos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos, por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte”, expresó.

El mandatario reafirmó que la marcha del 26 de febrero no busca defender al Instituto Nacional Electoral (INE), pues no hay amenaza en su contra y sus fines son atacar a su administración solamente.

“Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir: ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos. Entonces, están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva”, señaló López Obrador.

Ahora que se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público; también eso les molesta

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Incluso, dijo que el orador principal podría ser uno de los personajes a los que identifica como fundamental oponente a su régimen, empezando por el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Yo creo que en la próxima reunión que hagan los de Claudio (X. González), así como fue (José) Woldenberg, bueno, en la marcha anterior, el orador oficial, ahora va a ser el del INE. Cuando la hagan. Si no es Claudio, es él, o Loret de Mola”, dijo.

El Presidente perfiló también a los próximos consejeros electorales que serán electos en marzo próximo: “Pues que sean gentes decentes, honrados, íntegros, verdaderamente independientes, demócratas, que no sean como los que están”.

Confió en que la selección de los consejeros incluya a los mejores hombres y mujeres, pues “hay gente muy buena, gente recta, íntegra. Es que los escogían los oligarcas para que actuaran como sus empleados, pero hay gente verdaderamente libre, demócratas, incorruptibles”.

Señala desconfianza en PJ para resolver controversias

El jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no confía en el Poder Judicial para resolver las controversias constitucionales que interpusieron partidos políticos, diputados, senadores y ahora se sumará el Instituto Nacional Electoral (INE).

“¿Les tiene confianza a los ministros?”, se le preguntó en conferencia matutina, a lo que él respondió: “No, no. Quizás a algunos, uno, dos, tres, la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera es que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia”.

Agregó que a pesar de las diferencias que hay con la ministra presidenta, Norma Lucia Piña, la relación institucional se mantiene por el interés superior del beneficio del pueblo.

“Hay comunicación porque, independientemente de las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que lo vamos a seguir señalando, pues hay trabajo conjunto porque está de por medio el interés general, el interés del pueblo”, reconoció, pero por lo pronto descartó que vaya a haber una reunión con la ministra Piña.

“Ahora no, ahora no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar, lo que llevamos con la Corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa. Y esto de los jueces, pero ahí ya tiene instrucciones Rosa Icela, de que además de hablar con los ministros se envíe por escrito a la consejería la denuncia y, si es necesario y es un asunto de suma gravedad, a la Fiscalía (General de la República). Eso es lo que ella tiene como instrucción. Y aquí el quién es quién en la impunidad, darlo a conocer”, advirtió.

López Obrador criticó que en el Poder Judicial no se sancione a los jueces que han incurrido en sentencias contrarias a la población.