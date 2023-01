“Nos vemos en el Congreso”, responde INE a 4T por Plan B

En una abierta confrontación con la mayoría legislativa que encabeza Morena, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, afirmaron que no se van a inhibir en su defensa de la democracia ante las amenazas de juicio político, por lo que advirtieron que “cuando quieran, nos vemos en el Congreso”.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales, por segundo día, arremetieron en contra del Plan B y ahora, de los legisladores que, dijeron, “ni siquiera leyeron lo que aprobaron”.

“Están molestos, por eso ayer (miércoles) las reacciones de quienes no leyeron la Constitución, lo que votaron. No somos uno, no somos dos, somos 11 (consejeros), y detrás de nosotros hay 17 mil trabajadores y trabajadoras del instituto que estamos en esta batalla”, afirmó el consejero presidente.

Por ello, Córdova Vianello señaló que ante la molestia de la mayoría legislativa por la defensa que hacen del INE, incluso ya perdió la cuenta de cuántas veces le han advertido sobre el juicio político.

Dijo que para él es un privilegio estar en la lista de consejeros a quienes en los últimos 30 años han amenazado con juicio político, como José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Mauricio Merino, Alonso Lujambio “y síganle contando”.

Cuando quieran nos vemos en el Congreso a defendernos y a demostrar que esas (advertencias de juicio político) son amenazas frente a las que no nos vamos a doblar

Lorenzo Córdova

Consejero presidente

Aseveró que también saben que seguramente van a presentar otras denuncias penales en su contra e incluso van a pedir la intervención del Órgano Interno de Control (OIC).

“Cuando quieran nos vemos en el Congreso a defendernos y a demostrar que esas son amenazas frente a las que no nos vamos a doblar. ¿Van a meternos otras denuncias penales? Ya lo sabemos. ¿Van a recurrir al Órgano Interno de Control? Ya está anunciado. Voy a tener que explicarle al titular del Órgano Interno de Control cómo grabo mis videos con mi celular”, ironizó.

En el mismo sentido se expresó el consejero Ciro Murayama, quien desestimó el juicio político en su contra.

Refirió que el caso de la denuncia penal ya fue desestimado, porque se concluyó que los consejeros no cometieron un delito, pero aseveró que, si la quieren reactivar, será “por persecución política”.

No obstante, puntualizó: “Nosotros no nos vamos a inhibir para, como institución, defender a la democracia”.

De cara al término de su gestión, Lorenzo Córdova recomendó a los futuros consejeros electorales que, así como lo han hecho ellos y los demás integrantes del actual Consejo General, defiendan su independencia y no se dobleguen ante el poder.

Si la quieren reactivar (la denuncia penal a consejeros) será por persecución política. Nosotros no nos vamos a inhibir para, como institución, defender a la democracia

Ciro Murayama

Consejero del INE

“A 67 días de nuestra salida, qué sí y qué no les recomendamos o qué esperamos. ¿Qué sí? Que sean autónomos e independientes, como lo hemos sido las distintas generaciones de consejeros que han pasado por el INE. ¿Qué no? Que no se doblen frente a los abusos e intentos de doblegarlos desde el poder, como no nos doblegamos los que hoy estamos frente al poder que se fue, frente al poder que está y, seguramente, nadie se doblegará desde el INE frente al poder que venga”, declaró.

Cuestionados sobre la nueva movilización convocada en defensa del INE para febrero, Córdova y Murayama rechazaron que vayan a asistir, porque no quieren dar pretextos para que se argumente que es organizada por el instituto.

Sin embargo, Murayama subrayó que no se debe censurar la libre manifestación, porque esa acción “es propia de los autócratas, no de los demócratas”.

Quienes hablan de fraude están hablando de un pasado; yo no sé si lo añoren, pero la inmensa mayoría de los mexicanos, no

Jaime Rivera

Consejero del INE

“Creo que cualquier funcionario público que censure una manifestación, que se oponga al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de manifestación, está atentando contra los derechos de la ciudadanía”, enfatizó.

Ante los medios de comunicación, los integrantes del Consejo General del INE también respondieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que él es el mejor ejemplo de que en México ya no se cometen fraudes ni hay relleno de urnas.

Luego de que en su conferencia matutina el titular del Ejecutivo federal acusó que los consejeros son los que ponen en riesgo los comicios, porque permiten acciones fraudulentas, los integrantes del órgano electoral le reviraron.

Señalaron que tal vez la cercanía del mandatario federal con autores de las conductas fraudulentas que describió, como las registradas hace 30 años, en referencia a Manuel Bartlett, lo llevan a hacer ese tipo de comentarios, como lo refirió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Se ha repetido reiteradamente que el INE permite el fraude electoral; quiero ver un ejemplo. Quien afirme que el INE participa en la adulteración de resultados, miente

Uuc-kib Espadas

Consejero del INE

“El que él haya ganado la Presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba, él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que alguno de los miembros de su gabinete fueron responsables”, manifestó.

En el mismo sentido se expresó el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, quien aseveró que este tipo de acusaciones del Presidente son graves, pero adolecen de seriedad.

“Se ha repetido reiteradamente que el INE permite el fraude electoral, se habla de relleno de urnas; quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE y del INE, de un acta falsificada.

“Quien afirme que el INE hace esas cosas, como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett Díaz al frente, quien afirme que el INE participa en la adulteración de resultados electorales, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad, independientemente del cargo que ocupe”, manifestó.

El consejero Jaime Rivera dijo que si bien los fraudes existieron en otra época, con funcionarios electorales reclutados por la Secretaría de Gobernación, que tenían la encomienda de que las elecciones salieran bien para el partido en el gobierno, eso ya no sucede.

“Quienes hablan de fraude están hablando de un pasado; yo no sé si lo añoren, pero la inmensa mayoría de los mexicanos, no”, aseveró.

Ciro Murayama coincidió en que la descripción que hizo el Presidente de la República fue del fraude de 1988, porque el INE actual no permite la comisión de delitos electorales.

“Hoy el Presidente hizo una descripción precisa, una denuncia clara de las elecciones de 1988, del fraude que se cometió contra la ciudadanía y contra la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Describió el 88. Nosotros respondemos por el 2018.

“Las elecciones que hace el INE, las únicas elecciones presidenciales que hasta la fecha el INE como tal ha organizado, son las de 2018. Impecables elecciones. Que me diga el Presidente de la elección en la que él salió (electo) quién rellenó una urna, quién alteró un acta, quién rasuró a un ciudadano, quién calló algún medio de comunicación”, remarcó.